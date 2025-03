Serdashop TM32, Synthesizer mit MT-32 Emulation

Der echte DOS Game-Sound

Das unscheinbare Kistchen Serdashop TM32 ist ein MIDI-fähiger Synthesizer, der einerseits GM- und GS-kompatible Soundfont-Dateien laden und andererseits auch einen Roland MT-32 von 1987 emulieren kann. Doch warum sollte das einen heutzutage noch reizen?

ANZEIGE

Serdashop TM32 – der bessere Gaming-Sound

Das ebenfalls unscheinbare Soundmodul Roland MT-32 war ein günstiger Abkömmling der Synthesizerreihe, die mit dem D-50 begann. Er arbeitete mit der LA-Synthese, die Attack-Samples mit digitalen Oszillatoren in vier Partials kombinierte. Im Gegensatz zu den D-Modellen war der MT-32 aber als „Preset-Schleuder“ konzipiert. Durch seine Multitimbralität wurde das Modul (und dann die kompatiblen Module der CM-Serie) für Computer-Games sehr beliebt, um es für die Musik via MIDI parallel zum Game an den Rechner anzuschließen. Anfangs für Atari und Amiga, später kamen unzählige DOS PC-Spiele hinzu. Darunter Klassiker wie Monkey Island, Wing Commander, Doom, Duke Nukem etc. Das Video im Shopping-Kanal-Stil zeigt auch einige Game-Beispiele:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Der TM32 basiert auf dem Open Source MT32Pi (Raspberry) mit einer angepassten Konfiguration und einer vorinstallierten GeneralUser GS Soundfont-Datei. Weitere Soundfont-Dateien mit einer Größe von bis zu 400 MB können über eine SD-Card genutzt werden. Zwischen den verschiedenen Soundfonts kannmit den Tasten auf dem Panel gewechselt werden.

Im Gegensatz zum alten MT-32 unterstützt der TM32 16-fache Multitimbralität und ist 128-stimmig polyphon. Zur authentischen Emulation eines MT-32 muss eine entsprechende Datei auf der SD-Card installiert sein.

Das 81 x 75 x 26 mm große Gerät verfügt einen 3,5 mm Stereoausgang, einen Standard-MIDI-Eingang (DIN) und einen USB-Anschluss für die Stromversorgung.

Der Serdashop TM32 ist mit oder ohne SD-Card erhältlich und kostet (mit 32 GB Karte) 116,- Euro. Das Gerät ist ab sofort vorbestellbar, die Auslieferung soll ab Mitte April erfolgen. Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Einheiten geben.

Übrigens bietet Serdashop auch Retro-Soundkarten sowie MIDI-Interface für DOS-PCs an, um den TM31 Nerd-authentisch einsetzen zu können.