7 VCOs für breite Cluster-Sounds

Das Eurorack-Modul Serge Modular Medusa ist ein subharmonischer Oszillator, das von Serge Tcherepnin entwickelt wurde, um Cluster, Untertöne und harmonisch komplexe Klänge zu erzeugen.

Serge Modular Medusa

Das 42 TE breite Modul hat eine rein analoge Schaltung und vereint sieben temperaturstabilisierte VCOs, die jeweils über einen Einzelausgang verfügen. Es wird ein Pulse-Signal mit manuell einstellbarer und spannungssteuerbarer Breite (PWM) erzeugt. Wenn die Oszillatoren für einen Unison-Sound gleich gestimmt sind, können sie für einen breiten Cluster mit einem Spread-Regler bzw. über dessen CV-Eingang symmetrisch aufgefächert werden. Die Oszillatoren lassen sich mit einer subharmonischen Frequenzteilung auch in eine Untertonreihe bringen.

Serge Tcherepnin beschreibt seine Intention für das Modul wie folgt:

“This is my version of a cluster generator. Clusters are part of the contemporary music arsenal of effects. The swarm has a total, tracking, V/octave range that is the same as all our VCOs, however, it outputs only pulse waves. Pulse-width operates from instantaneous -> square wave > 1st sub-harmonic > 2nd sub-harmonic …> Nth sub-harmonic. You guessed it, this is one VCO that sounds like a symphony orchestra playing Atmosphères by György Ligeti.”

Neben den Einzelausgängen und dem Summenausgang sind auch noch separate ODD- und EVEN-Ausgänge vorhanden, womit das Modul auch als Stereo-Oszillator genutzt werden kann. Für ODD und EVEN sind auch separate 1 V/Oct. Steuereingänge und ein linearer FM-Eingang vorhanden.

Serge Modular Medusa ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 890,- Euro.