Seymour Duncan HyperSwitch: Bluetooth 5-Wege Schalter

Pickup-Schalter auf ein neues Level gehoben

Ich hätte nicht gedacht, dass man eine E-Gitarre in den Genuss neuer Technologien bringen und ihre Funktionsweise damit optimieren kann. Daher hat mich die Neuigkeit überrascht, dass Seymour Duncan mit dem neuen HyperSwitch einen 5-Wege-Schalter mit Bluetooth-Anbindung auf den Markt bringt. Der Vorteil ist, dass die Konfiguration der Schalterbelegung vom Smartphone aus jederzeit und ohne Lötkolben geändert werden kann.

Der zum Patent angemeldete HyperSwitch ist ein aktiver 5-Wege-Schalter, der laut Hersteller mit den meisten passiven Pickups kompatibel sein soll. Über eine mobile App kann man dann die unterschiedlichen Verdrahtungsmöglichkeiten entwerfen, speichern und jederzeit abrufen. Der Schalter wird per 9 V Batterie betrieben, die in der Gitarre untergebracht werden muss. Per Bluetooth verbindet sich der HyperSwitch dann mit dem Smartphone. Die App wird es sowohl für iOS Geräte und auch für Android Smartphones im jeweiligen App-Store, bei Apple oder Google, zum Download geben.

ANZEIGE

Seymour Duncan HyperSwitch Bluetooth Switch Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 179,00 € bei

In Spielpausen kann man dann eben mal per Smartphone sämtliche der drei Pickups virtuell neu verdrahten. Dadurch lassen sich auf die Schnelle auch mal ungewöhnliche Varianten ausprobieren und miteinander vergleichen. Wie wäre es mit einem Spulen-Splitting, der Phasenumkehrung eines Pickups oder unterschiedliche Reihen- oder Parallelschaltungen? Es können sogar die Tonkondensatoren geschaltet werden. Das bringt wirklich einige Soundoptionen mit sich, ist meiner Meinung nach eine spannende Innovation, die ich gerne mal in der Praxis ausprobieren möchte. Wenn man bedenkt, dass man zum Neu-Verkabeln sonst erstmal Schaltpläne anschauen und die Gitarre aufschrauben muss. Sicherlich muss man nun eine 9 V Batterie in der Gitarre unterbringen, wer das in Kauf nimmt, hat anschließend schier unendliche Schaltmöglichkeiten.

ANZEIGE

Hier nochmal die Fakten:

5-Wege-Pickup Schalter mit Bluetooth

Entwerfen, Speichern und Abrufen von Tonabnehmerkonfigurationen per Smartphone

Spulensplitting, Kondensatorschaltung, Phasenumkehr, Reihen- und Parallelkonfigurationen

Klangregelung über die Gitarre oder per HyperSwitch

kompatibel mit den meisten passiven Single coils, Humbucker in Singlecoil-Größe, Full-Size Humbucker, stacked Humbucker und P-Rails

iOS- und Android Smartphone Apps verfügbar

Stromversorgung via 9 V Batterie

Geliefert wird der 5-Wege Schalter mit einem Schraubenzieher und einer weißen Schalterkappe. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Ab August 2023 soll der Seymour Duncan HyperSwitch dann lieferbar sein.

Ein Weg zur Vintage Stratocaster 2.0!