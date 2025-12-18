ANZEIGE
Shmoergh Moduleur, semi-modularer Synthesizer

semi-modular, analog, hackable

18. Dezember 2025

Shmoergh Moduleur Synthesizer am

Shmoergh Moduleur ist ein semi-modularer Analog-Synthesizer, in den die Entwickler ihre gesammelten Erfahrungen aus dem Synthesizer-Projekt Hog haben einfließen lassen. Darüber hinaus ist das Gerät bestens für DIYler, Coder und Hacker geeignet.

Shmoergh Moduleur – Open-Source Modularsynthesizer

Eine Assoziation mit dem Teenage Engineering PO Modular 400 lässt sich bei Anblick des Moduleur kaum vermeiden. Aber das ist nur ein Eindruck, tatsächlich haben die Geräte nicht viel gemein.

Moduleur besteht aus acht Sektionen. Sieben davon sind analog, die achte Sektion ist digital und von Hause aus als MIDI-Interface konfiguriert. Die analoge Klangerzeugung bietet zwei Oszillatoren mit zusätzlichem Suboszillator oder Noise, einen Mixer mit Sidechain-Funktion, ein HP/LP-Filter, zwei kombinierte VCA/Envelope-Module und ein Utility-Modul.

Der Signalweg ist intern vorverbunden, sodass man den Synthesizer auch ohne Patch-Kabel nutzen kann. Aber der Signalweg kann über Patch-Verbindungen auch erweitert werden und es lassen sich externe Signale einbinden.

Moduleur bietet eine Reihe von Besonderheiten. Alle Sektionen können modifiziert werden und sind für Hacks vorbereitet und haben Anschlusspunkte für zusätzliche Verbindungen auf der Platine. Die Optionen sind dokumentiert und via github zugänglich.
Das digitale Brain-Interface kann mit Coding-Kenntnissen komplett umprogrammiert werden, um es z.B. als Sequencer oder FX-Einheit zu nutzen.

Shmoergh Moduleur Synthesizer side

Bei Bedarf lassen sich die einzelnen Module aus dem Gerät herausnehmen und mit einer extra Frontplatte in einen Eurorack-Rahmen einsetzen. Der Rahmen des Moduleur ist mit einem Bosch-Schienensystem aufgebaut, an dem auch Griff oder eine andere Halterung einfach montiert werden kann.

Shmoergh Moduleur wird kein Massenprodukt werden. Man kann sich in eine Warteliste für das kommende Jahr eintragen. Offenbar sind drei Farbvarianten angedacht. Es gibt noch keine Preisangabe, aber es soll „nothing wild“ sein. Was immer das heißen mag, aber ein schönes Projekt ist es fraglos.

Shmoergh Moduleur Synthesizer front

Links

