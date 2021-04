Showsync Videosync: Video-Bearbeitung in Ableton Live

Einfache Bearbeitung von Videos in Ableton Live

Ableton und Video – mit Videosync bietet die niederländische Firma Showsync ab sofort eine Max for Live Erweiterung für Abletons DAW Live an. Dass man Videos in den aktuellen DAWs vertonen kann, ist nichts Neues, das machen Filmkomponisten, Sound-Designer und Multimedia-Künstler schon lange und Tag für Tag. Mit der Erweiterung Videosync könnt ihr eure Videodateien aber nun direkt in Live schneiden und passend zusammenstellen – ganz ohne externe Video-Software. Und dabei müsst ihr noch nicht einmal auf die gewohnten Bearbeitungswerkzeuge verzichten: Automation, Modulation und Makros, all das funktioniert laut Showsync auch mit Videos.

Für den passenden Einstieg bietet Showsync auf seiner Website einige Tutorial-Videos an. Diese erläutern schnell und unkompliziert die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten. Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen:

Wie im Video zu sehen ist, lässt sich mit dieser Erweiterung ziemlich viel umsetzen. Und alles bleibt offensichtlich stets synchron. Für alle Multimedia-Artists eine tolle Bereicherung.

Die Max for Live Erweiterung Videosync bietet Showsync in zwei unterschiedlichen Versionen an. Während es die Intro-Version bereits ab 79,- Euro gibt, schlägt die Vollversion mit 199,- Euro zu Buche.

Als Systemvoraussetzungen gibt Showsync macOS 10.13 High Sierra (oder neuer) an. Auch auf den neuen Apple Silicon Macs läuft die Software. Je nach Version von Live (grundsätzlich funktioniert die Erweiterung in Live 10 und 11) könnt ihr den kompletten Funktionsumfang nutzen, teils sind die in der Vollversion enthaltenen Plug-ins jedoch nicht kompatibel. Genaueres erfahrt ihr hier.

Übrigens: Videosync ist nicht die einzige Erweiterung von Showsync für Live 11. Mit Beam und Beattracker haben die Niederländer noch weitere interessante Erweiterungen im Programm. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Website der Entwickler.