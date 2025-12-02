100 Jahre Shure: - Gewinnspiel

Zum 100. Jubiläum von Shure gibt es gemeinsam mit Bonedo und Gearnews ein Gewinnspiel in Form einer kleinen Schnitzeljagd, an dessen Ende ein großer Gewinn wartet: Wer die drei thematisch unterschiedlichen Artikel aufmerksam liest und anschließend die Fragen auf der offiziellen Shure-Aktionsseite beantwortet (hier geht es direkt zum Gewinnspiel), landet automatisch im Lostopf und kann einen von zwei Shure-Gutscheinen im Wert von jeweils 1.000,- Euro gewinnen. Teilnahmeberechtigt ist jede Person mit Wohnsitz im deutschsprachigen Raum, das Gewinnspiel läuft bis zum 21. Dezember.

Kurzer Überblick: Die Firma Shure

Die Geschichte von Shure beginnt 1925 in Chicago, als Sidney Shure dort einen kleinen Betrieb für Radioteile gründet. Daraus entwickelt sich im Lauf von nur wenigen Jahren ein Hersteller, der früh damit beginnt, eigene Mikrofone zu konstruieren. Schon in den 1930er-Jahren entstehen die ersten Modelle, die in der Rundfunkwelt für Aufmerksamkeit sorgen: Der berühmte Unidyne-Klassiker aus dem Jahr 1939 mit seiner markanten Bauform ist sicher ein gutes Beispiel dafür, wie früh Shure das Zusammenspiel aus Technik und praktischer Alltagstauglichkeit verstanden hat. Während des 2. Weltkriegs liefert die Firma dann Mikrofone für das Militär und sammelt dabei viel Erfahrung in Sachen Zuverlässigkeit und Robustheit unter schwierigen Bedingungen.

In den folgenden Jahrzehnten wächst das Sortiment des Unternehmens stetig und Shure entwickelt neben dynamischen und Kondensatormikrofonen auch Tonabnehmer für Plattenspieler, später kommen Funkstrecken, In-Ear-Monitoring-Systeme und auch Konferenz-Technik hinzu. Mit der Einführung der bekannten SM-Serie in den 1960er-Jahren entstehen dann Modelle wie beispielsweise das SM57 und das SM58, die bis heute als weltweite Standards für Bühne und Studio gelten.

Auch 100 Jahre nach der Gründung des Unternehmens entwickelt Shure kontinuierlich neue Mikrofone und Optimierungen, wie beispielsweise die Beta-Serie, die KSM-Serie, Funk-Ausführungen von Mikrofonen und In-Ear-Geräten und auch USB- und Hybridlösungen für Podcast und Content Creation. Auch moderne Serien, wie die Nexadyne-Serie, führen diese Entwicklung fort und sorgen dafür, dass Shure als Hersteller nach wie vor auf den Bühnen und in den Studios dieser Welt zu sehen ist. Für unseren Teil der Schnitzeljagd konzentrieren wir uns nun auf sechs besonders bekannte Mikrofone, die sehr gut zeigen, wie breit das Unternehmen aufgestellt ist und wie stark sein Einfluss auf die Welt des Tons bis heute geblieben ist:

Shure SM58

Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

Frequenzbereich von etwa 50 bis 15.000 Hz

Unidyne III Schallwandler

Dämpfung von Griffgeräuschen

Eingebauter Wind- und Popschutz im Korb

Stativadapter mit großem Schwenkbereich

Konstruiert für den Touralltag und für hohe Bühnenlautstärken

Das Shure SM58 erschien Mitte der 1960er-Jahre und entwickelte sich recht schnell zu einem Mikrofon, das man in den unterschiedlichsten Live-Situationen wiedererkennt. Musiker vertrauten dem Mikrofon schnell, weil es nicht nur einen sehr charakteristischen Klang liefert, sondern vor allem auch im harten Bühnenalltag verlässlich bleibt. Es handelt sich hierbei um ein dynamisches Mikrofon mit einer Nierencharakteristik, das Stimmen klar nach vorne bringt und störende Geräusche aus dem Umfeld gut abschirmen kann. Der verwendete Unidyne III Wandler sorgt dabei für einen warmen Klang, der sich besonders gut im Bandgefüge durchsetzt. Hinzu kommt noch eine interne Konstruktion, die Körperschall und Griffgeräusche reduziert. Ein Pop- und Windschutz im Gitterkorb verhindert zudem, dass Luftstöße oder harte Konsonanten den Sound beeinträchtigen.

Der Frequenzbereich vom Shure SM58 reicht von etwa 50 bis 15.000 Hz und trifft damit genau den Frequenzbereich, der für Gesang entscheidend sind. Shure liefert das Mikrofon mit einem besonders robusten Stativadapter, der eine recht angenehme Beweglichkeit ermöglicht und vor allem auch im Tourleben als dauerhafter Begleiter gedacht ist. Nicht ohne Grund wurde das Shure SM58 ausgewählt, um 2011 ein Interview auf der internationalen Raumstation ISS zu führen.

Dass dieses Mikrofon zu den meistverwendeten Gesangswerkzeugen der Welt wurde, liegt sicher auch an seinen prominenten Nutzern: Paul McCartney, Bruce Springsteen und Roger Daltrey stehen stellvertretend für eine ganze Reihe von Künstlern, die das Shure SM58 über Jahrzehnte hinweg regelmäßig im Einsatz hatten und auch heute noch benutzen. Seine Mischung aus Zuverlässigkeit, stimmfokussiertem Klang und vor allem enormer Belastbarkeit macht es bis heute zu einem festen Bestandteil vieler Bühnen und Festivals. HIER geht es zu unserem AMAZONA-Testbericht des Mikrofons.



Shure SM7B

Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

Umschaltbare Bassabsenkung und schaltbare Höhenanhebung

Integrierte Federung zur Reduktion von Störgeräuschen

Integrierter Popfilter für Nahbesprechung

Zusätzlicher großer Windschutz A7WS in Lieferung enthalten

Robuste Bauweise mit stabiler Befestigungshalterung

Das Shure SM7B gehört zu den Mikrofonen, die man seit vielen Jahren vor allem mit hochwertigen Sprachaufnahmen verbindet. Die Grundlage für das Mikrofon ist ein dynamischer Wandler in Kombination mit einer recht ausgeprägten Nierencharakteristik. Stimmen werden dadurch klar und präsent, aber trotzdem sehr angenehm weich wiedergegeben. Dank seines ausgewogenen Frequenzverlaufs, eignet sich das Mikrofon sowohl für kraftvolle als auch für sehr ruhige Stimmen.

Zusätzlich dazu lässt sich der Klang über eine Bassabsenkung oder eine Präsenzanhebung per Schalter auf der Rückseite anpassen, was bei unterschiedlichen Räumen und Stimmtypen besonders hilfreich sein kann. Ein weiterer Vorteil liegt in der technischen Abschirmung des Mikrofons, denn das Shure SM7B wurde so konstruiert, dass es Störungen durch elektrische Geräte minimiert, die interne Aufhängung reduziert außerdem Griffgeräusche. Der eingebaute Popfilter schützt zuverlässig vor Luftstößen und harten Konsonanten und für besonders dichte Sprachaufnahmen liegt dem Mikrofon ein größerer und dichterer Windschutz bei.

Genau diese Eigenschaften haben das Shure SM7B im Laufe der Zeit zu einem festen Bestandteil vieler Studios und Radiostationen gemacht. Es wird vor allem dort genutzt, wo Stimmen möglichst warum und natürlich aufgenommen werden sollen, weshalb man es häufig in Podcasts, beim Rundfunk, bei Streaming-Produktionen und auch in Musikstudios findet. Sänger greifen gerade bei lauten oder sehr dynamischen Passagen gerne zum Shure SM7B, weil es hohe Schalldruckpegel souverän verarbeitet und gleichzeitig eine erstaunliche Treue zum Detail bietet. HIER geht es zu unserem AMAZONA-Testbericht des Mikrofons.



Shure 55SH

Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

Frequenzbereich von etwa 50 bis 15.000 Hz

Integrierter On/Off-Schalter

Eingebauter Schock-Mount zur Reduktion von Stativ- und Griffgeräuschen

Robustes Gehäuse

Das Shure 55SH ist eines der Mikrofone, bei denen man direkt an eine Bühne oder eine große Show denkt, denn hierbei handelt es sich um ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, das besonders für Gesang und Rede gedacht ist und gleichzeitig für sein Design bekannt ist, das seit Jahrzehnten Kultstatus besitzt. Der Frequenzbereich von etwa 50 bis 15.000 Hz deckt sowohl die tiefen Frequenzen von Stimmen, als auch die Feinheiten im oberen Bereich solide ab, was eine gute Grundlage für klare Verständlichkeit und Durchsetzungskraft ist.

Besonders bemerkenswert sind bei diesem Mikrofon einige technische Besonderheiten: Der integrierte Schock-Mount reduziert Übertragungen von Griff- und Stativgeräuschen, was live und im Studio einen riesigen Vorteil bietet. Der integrierte On/Off-Schalter am Schwenkadapter ist vor allem für Live-Einsätze praktisch, bei denen schnelle Änderungen erforderlich sind. Das Gehäuse aus robustem Metall ist auf den harten Bühnenalltag ausgelegt und vermittelt sofort das Gefühl von Robustheit und Professionalität, während der recht flexible Schwenkadapter eine flexible Ausrichtung ermöglicht.

Historisch steht dieses Modell oder seine Vorgänger für Ikone und Stil, denn das Retro-Design erinnert stark an die Ära des Rock ’n’ Roll und an Auftritte, die man heute noch auf Fotos oder in alten Fernsehaufzeichnungen sieht: Sänger, allen voran Elvis Presley, haben genau dieses Modell häufig genutzt und es taucht in historischen Momenten der Musik- und auch Politikgeschichte auf. Gerade in Live-Shows, in denen neben dem Klang auch die optische Präsenz eine Rolle spielt, bewährt sich das Shure 55SH und seine Nachfolger bis heute. Auch in der Filmwelt kommt es vor, denn in „Good Morning Vietnam“ spricht Robin Williams seine legendäre Begrüßung in ein Shure 55SH.



Shure SM57

Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

Frequenzbereich etwa 40 bis 15.000 Hz

Niedrige Ausgangsimpedanz

Allrounder für Live und Studio

Robustes Gehäuse aus Metall mit korrosionsbeständiger Oberfläche

Das Shure SM57 erschien ebenfalls Mitte der 1960er-Jahre und hat sich seitdem zu einem der vielseitigsten Mikrofone der gesamten Audiobranche entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein dynamisches Modell mit Nierencharakteristik, das darauf ausgelegt ist, Klangquellen sehr direkt und klar einzufangen. Der übertragene Frequenzbereich reicht dabei von 40 bis zu etwa 15.000 Hz und eignet sich damit hervorragend für Snaredrums, Gitarrenverstärker, Blasinstrumente und auch viele weitere Anwendungen, bei denen Präzision und Durchsetzungskraft wichtig sind.

Ein entscheidender Grund für die Beliebtheit dieses Mikrofons ist die robuste Bauweise, denn das Gehäuse besteht wie beim Shure SM58 aus sehr widerstandsfähigem Metall und hält selbst intensiven Bedingungen bei Konzerten und Touren stand. Dank der eher niedrigen Ausgangsimpedanz lässt sich das Shure SM57 problemlos mit professionellen Vorverstärkern kombinieren, ohne dass der Klang darunter leidet.

Das Mikrofon ist aber nicht nur im musikalischen Bereich ein Dauerbrenner, sondern spielt seit Jahrzehnten auch eine wichtige Rolle bei öffentlichen Reden, da es sich auch als VIP-Variante für Reden des US-Präsidenten bewährt hat. Gerade weil es sowohl einen hohen Schalldruck als auch Details gut übertragt, ist das Shure SM57 in Studios, auf Bühnen und eben bei offiziellen Anlässen zu finden. Viele Tontechniker haben nicht ohne Grund als Allzweckwaffe in ihrem Koffer dabei.



Shure SM87A

Kondensatormikrofon mit Supernierencharakteristik

Frequenzbereich etwa 50 Hz bis 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz von etwa 150 Ohm

Mehrstufige Wind- und Popfilterung im Mikrofonkorb

Integrierte Aufhängung zur Dämpfung von Griff- und Stativgeräuschen

Für professionelle Bühnen und Studioanwendungen geeignet

Das Shure SM87A gehört zu den Mikrofonen, die besonders für anspruchsvolle Sänger entwickelt wurden, denn anders als viele klassische Bühnenmikrofone nutzt es eine Kondensatortechnik und kann dadurch Stimmen mit einer deutlich feineren Auflösung und mehr Details übertragen. Die Supernierencharakteristik sorgt dafür, dass die Stimme klanglich im Mittelpunkt bleibt, selbst wenn die Umgebung laut ist oder viele Schallquellen gleichzeitig auftreten. Der übertragene Frequenzbereich reicht dabei von etwa 50 bis zu 20.000 Hz und bildet sowohl die tieferen Anteile als auch die luftigen Höhen eines Gesangs sehr sauber ab.

Das Mikrofon besitzt eine mehrstufige Filterung gegen Wind und harte Konsonanten, was gerade im Live-Betrieb für eine detailreiche Wiedergabe der Stimme sorgt. Zusätzlich dazu hilft auch hier eine interne Aufhängung dabei, mechanische Störungen zu minimieren. Dadurch ist das Shure SM87A sowohl für ruhigere Shows, aber auch für Bühnenauftritte mit viel Bewegung geeignet und trotz seiner Bauart als Kondensatormikrofon, ist das Mikrofon robust verarbeitet. Das SM87A wird häufig gewählt, wenn Sänger neben einem feinem Klangbild auch solide Bühnentauglichkeit suchen.

Shure Nexadyne 8/C

Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik

Frequenzbereich circa 50 bis 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz von etwa 300 Ohm

Dual Engine Technologie mit zwei dynamischen Wandlern

Robuster Mikrofonkorb

Lieferumfang enthält neben Mikrofonklemme auch Transport-Case

Das Shure Nexadyne 8/C ist ein dynamisches Gesangsmikrofon, das speziell für professionelle Live-Auftritte konzipiert wurde und im Gegensatz zu klassischen Mikrofonen eine Dual Engine Technik verwendet, bei der zwei exakt abgestimmte Wandler zusammenarbeiten, wodurch der Klang sehr genau und klar übertragen werden kann. Mit seiner Nierencharakteristik fängt das Nexadyne 8/C Stimmen sehr gezielt und vor allem präsent ein, während störende Umgebungsgeräusche, wie beispielsweise Gitarren-Amps oder ein Schlagzeug, ausgeklammert werden.

Der Frequenzbereich von etwa 50 bis 20.000 Hz deckt dabei sowohl die warmen Bässe einer Stimme, aber auch die klaren Hören ab, sodass am Ende ein recht durchsetzungsfähiges und dennoch natürliches Klangbild entsteht. Der Mikrofonkorb ist bei diesem Mikrofon besonders stabil konstruiert, was vor allem für den Live-Alltag entscheidend ist. Das Shure Nexadyne 8/C richtet sich vor allem an Sänger, die sowohl hohe Klangqualität als auch durchgehende Zuverlässigkeit benötigen. Egal, ob auf großen Bühnen oder in engeren Locations: Das Nexadyne 8/C liefert eine sehr klare Klangpräsenz, die Stimmen sehr gut in den Vordergrund rückt, ohne sich von Monitor- oder Umgebungsgeräuschen beeinflussen zu lassen. HIER geht es zu unserem AMAZONA-Testbericht des Mikrofons.



Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel von Shure sowie die eingangs erwähnten Fragen findet ihr hier: