Shure MV7i, Mikrofon mit integriertem Audiointerface

Mikrofon mit integriertem Interface

Auf der CES 2025 stellt Shure heute zum ersten Mal das Shure MV7i Mikrofon mit integriertem Interface vor. Was kann die für die Bereiche Podcasting, Streaming und Home-Recording beworbene Kombination aus Mikrofon und Audiointerface?

Shure MV7i

Vor allem im Social-Media-Bereich und bei der Content-Produktion muss es oft schnell und einfach gehen. Video schneiden, dazu noch Sprache aufnehmen und im besten Fall ist alles in kürzester Zeit bereit für die Veröffentlichung. Entsprechend bietet Shure mit dem neuen MV7i ab sofort ein Mikrofon mit integriertem Audiointerface an, an das direkt ein zweites XLR-Mikrofon oder ein Musikinstrument (Keyboard, Gitarre etc.) angeschlossen werden kann, wodurch ein externes Hardware-Interface – zumindest für kleine Setups – nicht mehr benötigt wird. Für das MV7i verspricht Shure die gleiche Audioqualität wie beim MV7+, inklusive internem DSP und MOTIV Mix Desktop sowie MOTIV Mobile App Integration.

Ähnlich zum bekannten Shure SM7B verfügt auch das MV7i über ein robustes Metallgehäuse. Über die Kombibuchse für XLR und 6,3 mm Klinke können ein zweites Mikrofon oder ein Instrument angeschlossen werden. Das integrierte Interface liefert 60 dB Gain und 48 V Phantomspeisung und ist damit laut Shure sowohl mit dynamischen als auch mit Kondensatormikrofonen kompatibel. Das MV7i erkennt, welcher Eingang genutzt wird und wählt automatisch den passenden DSP für die Aufnahme aus. Der USB-C-Ausgang gewährleistet eine breite Kompatibilität mit Mac, Windows sowie ausgewählten Mobilgeräten und ist MFi-zertifiziert für die Verwendung mit iPhone und iPad.

Das farblich anpassbare LED-Touch-Panel des Shure MV7i ermöglicht ein Stummschalten und zeigt darüber hinaus die Pegel beider Kanäle an, was die Einstellungen während Aufnahmen und Livestreams vereinfacht.

Interessante Funktionen des Shure MV7i:

Auto-Level-Modus mit SmartGate: Passt den Gain automatisch an die Nähe, die Sprachlautstärke und die Raumakustik an und sorgt so für klare, ununterbrochene Aufnahmen. SmartGate arbeitet mit dem Auto-Level-Modus und reduziert bei Stille die Lautstärke eines Kanals dynamisch. Übersprechungen werden minimiert und zugleich ist gewährleistet, dass gleichzeitige Gespräche die separaten Audio-Streams nicht stören.

Echtzeit-Denoiser: Reduziert aktiv Umgebungsgeräusche, ideal für Podcasting und Home-Recording.

Digitaler Popper Stopper: Entfernt harte Plosivgeräusche und sorgt für klaren Klang ohne physischen Popschutz.

Einstellbarer Reverb: Bietet drei Halleffekte zur Auswahl mit anpassbarer Intensität, perfekt für verschiedenartige Aufnahmeumgebungen.

MOTIV Mix Desktop-App

Die zugehörige MOTIV Mix App erlaubt die individuelle Anpassung des LED-Touchpanels, ermöglicht Zugriff auf bis zu fünf Mehrspuraufnahme- und Routing-Kanäle sowie Feineinstellungen wie Sound-Signatur, Verstärkung und mehr. Bei Einführung stehen drei leistungsstarke Ausgangskonfigurationen zur Verfügung:

Mixdown-Modus: Führt die Signale des Mikrofon- und des Monoeingangs zu einer Monospur zusammen

Multi-Track-Modus: Gibt zwei separate Mono-Audiospuren wieder. Eine für das Mikrofon und eine für den XLR/6,3 mm-Klinkeneingang.

Stereo-Modus: Kombiniert das Mikrofon- und das Stereo-Eingangssignal zu einer Stereospur. Das Stereo-Audio des Eingangssignals bleibt erhalten, das Signal vom Mikrofon wird auf den linken und rechten Kanal verteilt.

Das Shure MV7i mit integriertem Interface ist ab sofort für 389,- Euro (UVP) erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Schnellanleitung, ein 3 m langes USB-C-auf-USB-C-Kabel und eine Download-Anleitung für die MOTIV Apps.