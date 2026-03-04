ANZEIGE
Shure MVX2U Gen 2, mobiles Audiointerface

Kompaktes Interface mit Extras

4. März 2026
shure MVX2U Gen 2

Shure MVX2U Gen 2, mobiles Audiointerface

Shure stellt mit dem Audiointerface MVX2U Gen 2 eine neue 1-Kanal‑Lösung vor, die auf die Anforderungen von Streamern, Podcastern und Content Creator ausgerichtet ist, aber auch für Musikaufnahmen und Interviews interessant sein könnte. Was bietet das Shure MVX2U Gen 2?

Shure MVX2U Gen 2

Aufbauend auf dem Vorgängermodell MVX2U bietet die Gen‑2‑Version eine erweiterte Audioverarbeitung, die sich über die MOTIV Apps von Shure auf Desktop‑ und Mobilgeräten mit Windows, macOS, iOS und Android steuern lässt.

Das Shure MVX2U Gen 2 ist laut Hersteller das „leichteste 1-Kanal‑Interface seiner Klasse und ermöglicht Studio-Sound auch unterwegs“. Dynamische und Kondensator‑XLR‑Mikrofone lassen sich am Interface problemlos betreiben und das Interface liefert für diese bis zu 60 dB Gain sowie auf Wunsch Phantomspeisung. Seinen Anschluss an Desktop- und Mobilgeräte findet das MVX2U Gen 2 über seinen USB-C-Port.

Shure MVX2U Gen 2, mobiles Audiointerface

Um einen möglichst sauberen und professionellen Klang für alle Anwender sicherzustellen, bietet das Shure MVX2U Gen 2 eine integrierte Audioverarbeitung. Diese umfasst die folgenden Funktionen:

  • Auto‑Level‑Modus: Passt den Gain automatisch an und sorgt für gleichmäßige Aufnahmen
  • Echtzeit‑Denoiser: Reduziert Hintergrundgeräusche in unterschiedlichen Umgebungen
  • Digital Popper Stopper: Minimiert harte Poppgeräusche

Das MVX2U Gen 2 speichert automatisch die zuletzt verwendeten Audioeinstellungen und behält so das gewünschte Klangprofil auch beim Wechsel zwischen verschiedenen Geräten. Darüber hinaus wurden laut Shure das Rauschverhalten, der Kopfhörerverstärker und der Digital‑Analog‑Wandler (DAC)  optimiert.

Über die MOTIV Apps von Shure – darunter die MOTIV Mix Desktop App, die MOTIV Audio App und die MOTIV Video App – erhalten Nutzer eine umfassende Kontrolle über den Klang der Aufnahme. Die Anwendungen ermöglichen u.a. In‑App‑Aufnahmen sowie detaillierte Einstellungen für den digitalen Signalprozessor (DSP), etwa für Klangcharakteristik, Equalizer, Kompressor und Limiter. Einmal eingerichtet, bleiben die DSP‑Einstellungen aktiv, sodass auch Aufnahmen über Drittanbieter‑Apps oder die native Kamera‑App ohne zusätzlichen Aufwand möglich sind.

Das Shure MVX2U Gen 2 ist ab sofort zu einem Preis von 159,- Euro (UVP) erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein 1 Meter langes USB‑C‑auf‑USB‑C‑Kabel sowie eine Kurzanleitung.

Links

