Doppelter Schallwandler für höchste Klangqualität auf der Bühne

Shure präsentiert das Shure Nexadyne Gesangsmikrofon mit Revonic-Technologie und möchte damit einen neuen Standard für Live-Events und Tourneen etablieren. Eine extrem klare Stimmwiedergabe und hohe Klangtreue ist das Markenzeichen der patentierten Revonic Dual-Engine-Schallwandlertechnologie. Eine konsistente Richtcharakteristik ist ein weiteres Merkmal von Nexadyne.

Revonic Dual-Engine-Schallwandler

Der patentierte Revonic Dual-Engine-Schallwandler arbeitet mit zwei exakt aufeinander abgestimmten dynamischen Wandlern, während Mikrofone anderer Hersteller in der Regel nur mit einer dynamischen Mikrofonkapsel ausgestattet sind. Durch die Abstimmung der beiden Wandler aufeinander wird eine bessere akustische Optimierung erreicht, indem ausgewählte Frequenzen hervorgehoben werden und Störgeräusche minimiert. Zugleich liefert das Shure Nexadyne durch Revonic einen höheren Output als Mikrofone mit nur einem Wandler. Die Revonic-Wandlertechnologie steht für einen lebendigen Klang mit besonderer Klarheit, der es Sängerinnen und Sängern ermöglichen soll, die Stimme besser zu kontrollieren und auf die Performance zu konzentrieren. Shure möchte mit dem Revonic Dual-Engine-Schallwandler ebenso klare Mitten und Höhen erreichen, die sonst nur mit Kondensatormikrofonen möglich sind.

Nick Wood, Senior Dictor Professional Audio Products bei Shure, sagt dazu:

„Seit jeher hat Shure die Technologie der dynamischen Mikrofone maßgeblich vorangetrieben. Nexadyne ist das neueste Kapitel dieser langen Geschichte. Die patentierte Revonic Dual-Engine Schallwandlertechnologie ist ein Meilenstein für alle vor und auf der Bühne. Damit läutet Nexadyne eine neue Ära der modernen Live-Performance ein.“

Shure hebt hervor, dass durch die neuen Nexadyne-Mikrofone der Bearbeitungsaufwand am Mischpult für Tontechniker erheblich sinkt. So sind weniger Eingriffe am EQ notwendig, um den Gesang durchsetzungsfähig zu gestalten und in den Mix zu integrieren.

Sofort erhältlich: Shure Nexadyne 8

Den Beginn der neuen Shure-Mikrofone mit Revonic-Technologie macht die Nexadyne 8-Serie mit den beiden Richtcharakteristiken Niere beim Shure NXN8/C und Superniere beim Shure NXN8/S. Beide Mikrofone sind ab sofort bei Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 379 Euro. Ausgeliefert werden das Shure NXN8/C und Shure NXN8/S mit einer Mikrofonklemme und einem Case.

Zusätzlich zu den kabelgebundenen Mikrofonene der Shure Nexadyne 8-Serie werden ab dem Sommer auch Drahtloskapseln im Bundle mit den Shure Funksystemen der Axient Digital, ULX-D, QLX-D und SLX-D Serien erhältlich sein.

Die kabelgebundenen Nexadyne 8-Mikrofone sind mit schwarzer Lackierung und die Kapseln für die Funkstrecken in den Farben Schwarz und Nickel erhältlich.

Weitere Infos zu den Shure Nexadyne Mikrofonen unter https://www.shure.com/de-DE/produkte/mikrofone/nexadyne8c?variant=NXN8%2FC und https://www.shure.com/de-DE/produkte/mikrofone/nexadyne8s?variant=NXN8%2FS.