Sim'n Tonic Nome II, MIDI-Clock

MIDI-Clock für Tonstudio und Bühne

19. August 2025
Sim'n Tonic Nome II

Sim’n Tonic Nome II, MIDI-Clock

Sim’n Tonic Nome II ist eine neue kompakte MIDI-Clock, die sowohl für den Einsatz mit Synthesizern, Eurorack-Systemen, aber auch in modernen Produktionsumgebungen für das passende Timing sorgen soll.

Sim’n Tonic Nome II

Mit den Maßen 128 x 76 x 54 mm ist Sim’n Tonic Nome II äußerst kompakt gehalten und bringt gerade einmal 362 g auf die Waage. Laut Hersteller vereint Nome II „hochpräzise Taktsteuerung mit maximaler Flexibilität“.

Sim'n Tonic Nome II, MIDI-Clock

Dank eines großen Tempo-Spielraums von 30 bis 400 bpm und frei wählbaren Taktarten von 1 bis 99 Schlägen pro Takt lässt sich Sim ’n Tonic Nome II für alle erdenklichen Rhythmen und Songs einsetzen. Das integrierte Audio-Metronom mit 60 verschiedenen Klick-Sounds, neun Lautstärkestufen und markiertem Downbeat sorgt dabei für eine gute akustische Orientierung.

Zwei MIDI-DIN-Ausgänge, analoge Clock-Ports, DIN Sync (sync24) sowie ein multifunktionaler Eingang bieten umfassende Anschlussmöglichkeiten. Die USB-C-Verbindung ermöglicht dazu eine nahtlose Integration in Computer-Setups – auf dem Mac mit U-SYNC-Technologie, unter Windows im präzisen 24P-Modus.

Sim'n Tonic Nome II, MIDI-Clock

Ein robustes Metallgehäuse, ein gut ablesbares Display und ein Drehregler garantieren laut Hersteller eine zuverlässige Bedienung – sowohl auf der Bühne als auch im Tonstudio.

Technische Daten der Nome II MIDI-Clock:

  • Tempo: 30 – 400 bpm
  • Taktart: 1 – 99 Schläge pro Takt
  • Ausgänge: 2× MIDI-Ausgänge (DIN), 1× Analoge Clock – 3,5 mm Stereo-TRS, 1× Audio – 6,35 mm Stereo-TRS
  • Eingänge: 1× USB-C (Stromversorgung & Kommunikation), 1× Multifunktionseingang – 6,35 mm Stereo-TRS
  • Abmessungen: (B×T×H) 128 × 76 × 54 mm
  • Gewicht: 362 g

Zeitnah wird die Nome II MIDI-Clock im Handel erhältlich sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf 249,- Euro.

Links

Ähnliche Artikel
