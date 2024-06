Sinevibes Flare, Erweiterung für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

Additiver Oszillator mit Modulation

Sinevibes Flare ist ein Plug-in für den Multi-Engine-Oszillator der Korg-Synthesizer Prologue, Minilogue XD und NTS-1. Damit können die Synthesizer um das Klangspektrum eines additiven Oszillators erweitert werden.

Sinevibes Flare, Erweiterung für Korg *logue-Synthesizer

Flare arbeitet mit acht Sinus-Teiltönen (Harmonics), die als Obertonreihe angeordnet sind. Für den Oszillator steht eine von mehreren sogenannten Pitch-Ratio-Curves zur Wahl, mit denen die Verhältnisse zwischen den Teiltönen gesteuert und auf diese Weise eine breite Palette von Klangverläufen, von sanft und organisch bis hin zu atonal und metallisch, erzeugt werden können.

Mit der Spectrum Trim-Funktion ist es möglich, den Anteil der additiven Obertöne schrittweise zu reduzieren, was in der Wirkungsweise einem „idealen“ Tiefpassfilter entspricht. Die Absenkung erfolgt immer in Richtung des höheren Frequenzbereichs, was laut Entwickler zu einem absolut sauberen Ausgangssignal ohne Aliasing führen soll.

Flare verfügt außerdem über einen eingebauten Multimodus-Modulationsgenerator (Hüllkurve und LFO), der auf drei Parameter gleichzeitig angewendet werden kann und so für dynamische Klangveränderungen sorgt. Das Plug-in arbeitet intern mit Lag-Filtern, die für geräuschfreie und weiche Änderungen der Parameter und deren Modulation sorgen.

Sinevibes Flare ist ab sofort erhältlich und kostet 29,- US-Dollar. Der Hersteller stellt ein PDF mit 20 Beispiel-Patches für die schnelle Einarbeitung in das Plug-in als Download bereit.