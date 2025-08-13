Flexibles Sequencer-Plug-in für die DAW

Anfang des Jahres hatten wir über den spektralen Sequencer Sinevibes Array V4 berichtet, nun folgt mit Sinevibes Inertia V3 ein weiteres interessantes Plug-in des Software-Herstellers.

Sinevibes Inertia V3

Die dritte Version von Sinevibes Inertia bietet einige neue Features und ist ab sofort für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux erhältlich. Es handelt sich hierbei um einen Envelope Sequencer, der in seiner dritten Form noch einmal deutlich flexibler ist und eingesetzt werden kann.

Das GUI von Sinevibes Inertia V3 wurde komplett überarbeitet und bietet nun einen intuitiveren Zugang zu den Funktionen des Plug-ins. Der Multistep Envelope Generator von Inertia V3 bietet bis zu 32 Schritte mit bis zu vier Hüllkurvenparametern pro Step. Für die Form der Hüllkurve lässt sich aus 50 Varianten wählen, hier gibt es also allerhand zu entdecken und auszuprobieren. Darüber hinaus lassen sich Level, Polarität und Division pro Step einstellen.

Kombiniert wird alles mit einem ebenso flexiblen Step-Sequencer und einem LowPass-Filter, wobei pro Preset bis zu acht Sequenzen gespeichert werden können, zwischen denen der Nutzer per Mausklick umschalten kann. Natürlich dürfen auch weitergehende Funktionen wie Copy, Paste, Invert, Shift oder Randomize bei diesem Plug-in nicht fehlen.

Sinevibes Inertia V3 ist ab sofort zum Preis von 29,- US-Dollar erhältlich und kann als VST3-, AU- und AAX-Plug-in zum Einsatz kommen. Besitzer der Vorgängerversion bzw. von Dynamo oder dem Complete Collection Bundle erhalten das Update kostenlos. Nutzer anderer Sinevibes-Produkte erhalten beim Kauf einen Rabatt in Höhe von 20 %.

Weitere Informationen findet ihr hier.

Hier zwei Videos zu Sinevibes Inertia V3:

