Singular Audio Filterdrve, MS-20 VCF für API 500-Rack

Korg-Filter im 500er System

Singular Audio Filterdrve (sic) ist ein Filtermodul für das API 500 System. Das 500er-Rack wird im Allgemeinen für Studiotechnik wie Dynamics oder Preamps genutzt. Hier ist es nun ein Synthesizerfilter nach Vorbild des Korg MS-20.

Filterdrve belegt einen Slot im Rack, hat symmetrische Ein- und Ausgänge und kann aufgrund der verwendeten NE5532 OpAmps einen geringen Rauschabstand als der originale MS-20 aufweisen. Dank der Stromversorgung mit 16 Volt gibt es einen genügend großen Headroom.

Eingangspegel, Ausgangspegel und eine Rückführung des Filtersignals via Feedback lassen sich separat regeln. Das Filter lässt sich zwischen Tiefpass und Hochpass umstellen. Cutoff und Resonance (Peak) werden manuell geregelt, da das 500er System keine Optionen für Spannungssteuerung vorsieht. Der Bypass des Moduls arbeitet mit Hardware-Relais.

Über den Eingangspegel lässt sich das Filter in die Übersteuerung, mit LED-Anzeige, fahren, was speziell in Kombination mit der Resonanz, die bis zur Selbstoszillation reicht, eine markante Verzerrung ergibt. Der Korg MS-20 wurde und wird aufgrund seines unverwechselbaren, kreischenden Filterklanges nach wie vor gern zur Bearbeitung externer Signale, wie etwa Gitarren oder auch Drumloops, eingesetzt.

Singular Audio Filterdrve wird zur Einführung zu einem Preis von 299,- Euro zzgl. VAT und Versand aus den Niederlanden angeboten. Der reguläre Preis wird danach 350,- Euro betragen.