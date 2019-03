Skylife präsentiert SampleRobot 6.1 mit VST-Sampling

VST-Sampling & mehr

Mit Version 6.1 von Skylife SampleRobot hält ein lang gewünschtes Feature Einzug in SampleRobot Pro sowie die weiteren Versionen Multi-X, Korg+Wave und SampleRobot Montage. Mit der Version 6.1 kommen Nutzer von SampleRobot Pro und SampleRobot Montage nun in den Genuss einer umfangreichen Funktionserweiterung durch einen neuen VST-Plugin-Host. Zum ersten Mal lassen sich nun virtuelle Instrumente direkt in SampleRobot laden und digital verkabeln, um sie automatisiert zu sampeln. Neu ist auch eine Audiomonitoring-Funktion, die das Signal beim Plugin-Sampling durchschleift.

Allerdings ist die Entwicklung des VST-Hosts noch nicht ganz abgeschlossen. Laut Hersteller hat man sich dazu entschieden, den aktuellen Stand der Entwicklung als Beta-Funktionalität für die SampleRobot-Community bereitzustellen. Momentan können entsprechend nur Instrumente nach dem VST2-Standard geladen werden. Es ist jedoch geplant, dass SampleRobot in einem zukünftigen Update um VST3- und AU-Spezifikationen erweitert wird.

Optimierte Projektstruktur und Architektur in SampleRobot 6.1

Das Update auf Version 6.1 beinhaltet dazu Optimierungen, die auch SampleRobot Multi-X und SampleRobot Korg+Wave betreffen. Die neue kontextsensitive Farbkodierung von Projekten, Multisamples und Samples macht es leichter, den Überblick bei umfangreichen Sampling-Sessions zu behalten. Ein schnelles Browsen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen wird nun mit den zugehörigen Tastaturkürzeln gewährleistet.

Große Bildschirme und 16:9 unter SampleRobot 6.1

Da Bildschirme immer größer und größer werden, hat Skylife die Darstellung der SampleRobot-Applikationen in Version 6.1 angepasst. Nun lässt sich selbst auf den größten 4K-Bildschirmen komfortabel arbeiten. Außerdem werden jetzt unterschiedliche Bildschirmseitenverhältnisse wie 4:3, 16:9 und 21:9 optimal unterstützt. Auch beim Einsatz mehrerer Bildschirme bleibt die Übersicht gewahrt, denn man kann Elemente aus dem Nutzer-Interface, wie beispielsweise das Peak Meter, ganz einfach auf andere Bildschirme legen.

Die neuen Funktionen in SampleRobot 6.1 im Überblick

VST2-Host in SampleRobot Pro und SampleRobot Montage

Direktes Plugin-Monitoring in SampleRobot Pro und SampleRobot Montage

Kontextsensitive farbkodierte Projekthierarchie

Unterstützung für hochauflösende 4K-Bildschirme und für unterschiedliche Seitenverhältnisse wie 4:3, 16:9 und 21:9

Generelle Optimierungen

Das Update auf Version 6.1 ist kostenlos, als Systemvoraussetzungen gibt Skylife für MacOS 10.12. und höher, für Windows die Versionen 7, 8 und 10 an. Das Update ist ab sofort über den Skylife Store bzw. in-App über SampleRobot erhältlich.