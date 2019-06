Slate Digital All Access Pass – neues Abo-System und Plugins

Massig Plugins und ein Synthesizer

Steven Slate und seine Firma Slate Digital haben ihr bisheriges System umgestellt und präsentieren mit dem All Access Pass ein Abo-System. Dieses löst das bisherige Everything-Bundle ab, wird gleichzeitig aber auch deutlich erweitert. Neben einem brandneuen Software-Synthesizer und einer Vielzahl von Plugins bietet Slate Digital nun auch die Slate Academy an, eine Online-Schulung für die Steven Slate einige illustre Namen gewinnen konnte.

Umfang des Slate Digital All Access Pass

Im All Access Pass Abo sind über 60 Plugins enthalten, darunter auch die von uns bereits getesteten Kompressoren FG-116, die Virtual Preamp Collection oder das Custom Series EQ-Bundle. Ebenfalls mit dabei ist ein Bundle von Kilohearts. Dieses umfasst 28 neue Multi-FX-Plugins. Auch mit an Bord: 32 Amps und 39 Cabinets vom Hersteller TH-U.

Online Akademie Slate Academy

Komplett neu ist die Slate Academy, die eine Vielzahl von Tutorials und Videos zum Thema Musikproduktion enthält. Professionelle Künstler und Engineers erklären, wie sie ihre Songs zum Klingen bringen, darunter Chris Lord-Alge, Just Blaze oder Sevenn. Über 200 Videos bietet die Slate Academy derzeit. Dazu bekommt man die in den Videos genutzten Multitrack-Sessions als Download und natürlich werden ausschließlich die im All Access Pass Abo enthaltenen Plugins genutzt. Man kann also direkt nachvollziehen, an welcher Stelle und auf welche Weise die Plugins von den Dozenten eingesetzt werden.

Eine weitere Premiere ist ANA 2, der erste Software-Synthesizer von Slate. Dieser ist mit sechs Oszillatoren, drei davon mit Wavetables und drei Sampler, ausgestattet. Mit über 800 Preset-Sounds wird ANA 2 ausgeliefert. Weitere Features umfassen 46 Filter-Typen, integrierte Effekte, Chord-Memory-System sowie G Envelope. Auch hierzu bietet die Slate Academy ein umfassendes Video-Angebot.

Preise zum All Access Pass

Slate Digital bewirbt das Abo-System All Access Pass natürlich damit, dass man jederzeit alle neuen Plugins automatisch bekommt und auch Updates kostenlos sind – natürlich nur so lange man auch die Abogebühr bezahlt. Sicherlich bietet der All Access Pass eine Vielzahl von Plugins, hinzu kommt die große Anzahl an Video-Tutorials.

Preislich geht es ab einem Preis von 12,49 US-Dollar pro Monat los. Dieser Preis ergibt sich, wenn man das Abo für 1 Jahr abschließt und auf einen Schlag 149,99 US-Dollar zahlt. Wer monatlich zahlen möchte, sich aber dennoch auf 1 Jahr Abonnement festlegt, wird mit 14,99 US-Dollar zur Kasse gebeten. Wer das Abo nur kurzfristig nutzen möchte, wird mit 24,99 US-Dollar zur Kasse gebeten, dann kann man auch monatlich kündigen.