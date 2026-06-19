Der erste Prototyp auf den Thomann Live Days

Der neue Smoke Factory Tour Hazer Nano ist die nächste Generation der bekannten Tour-Hazer-Serie von Smoke Factory. Einer der ersten Prototypen wurde bei den Thomann Live Days vorgestellt. Der Tour-Hazer Nano erzeugt extrem feine Haze-Partikel im Nanometer-Bereich und soll dadurch besonders gleichmäßigen und lang stehenden Dunst liefern. Dazu hat der neue Tour-Hazer Nano nur 600 Watt, im Vergleich zum Tour-Hazer II mit 1500 Watt.

Smoke Factory Tour Hazer Nano

Nach der Einführung des ersten Tour Hazers und der damit verbundenen Revolution der professionellen Hazertechnologie beginnt nun die nächste Generation: Der Tour Hazer Nano erzeugt ultrafeine Partikel im Nanometerbereich mit einem wasserbasierten Fluid – ganz ohne den Einsatz von CO₂. Das wasserbasierte Fluid wird durch die Nanotechnologie extrem fein in den Raum ausgestoßen. Hier fällt sofort auf, dass der Lüfter nun unter der Austrittsdüse sitzt.

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Das Fluid tritt erst feinzerstäubt aus der Düse aus und wird dann vom Lüfter erfasst. Die Besonderheit hierbei ist, dass der Neigungswinkel des Lüfters per DMX angesteuert und verändert werden kann. Hierzu wurde ein neuer DMX-Kanal hinzugefügt, der die Neigung des Lüfters bestimmt. Mit dieser Funktion lässt sich die Austrittsrichtung extrem flexibel bestimmen und auch Live verändern, was zusätzliche Effekte ermöglicht.

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Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen und die Ansteuerung via DMX, Art-Net und LumenRadio CRMX. Der aktuelle Prototyp besitzt neben den üblichen DMX- und Stromanschlüssen außerdem integriertes Wireless-DMX. Die 600 Watt ermöglichen den sorglosen Betrieb von mehr als drei Geräten auf einer Stromphase. Das Gewicht und die Größe sind ähnlich wie bei den anderen Geräten der Serie, wobei der Smoke Factory Tour Hazer Nano etwas größer ausfällt.

Die Vorführung bestätigte uns, dass der Haze wirklich fein ist und sich sehr gleichmäßig im Raum verteilt. Wann der Tour Hazer Nano offiziell in den Verkauf geht, ist noch unklar. Zur Zeit werden noch letzte Änderungen am Prototypen vorgenommen, um ihn so praxistauglich wie möglich zu gestalten. Sobald es neue Informationen zum Gerät gibt, werdet ihr es bei uns erfahren. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich der neue Smoke Factory Tour Hazer Nano in der Praxis behaupten wird und wir freuen uns schon, ihn bald testen zu dürfen.