Smoothie Audio Smear, Eurorack-Modul

98-Pole Allpass-Filter

1. Februar 2026

Smoothie Audio Smear Eurorack am

Smoothie Audio Smear ist das erste Eurorack-Modul des Herstellers: ein Allpass-Filter, das in Stereo arbeitet und subtile bis extreme Klangeffekte erzeugen kann.

Smoothie Audio Smear – 98-Pole Allpass-Filter

Ein Allpass-Filter unterdrückt keine Frequenzbereiche, sondern lässt sie alle durch. Das mag zunächst widersinnig erscheinen, doch ein Allpass arbeitet intern mit einer Verzögerung. Dadurch lassen sich Effekte wie Phasing, spektrale Delays und Resonatoren erzielen. Ein Single-Allpass erzeugt natürlich nur eine subtile Beeinflussung des Klanges. Smear kann daher bis zu 98 Filterpole auf ein Signal anwenden.

Das 12 TE breite, digitale Modul ist dual aufgebaut und arbeitet intern mit einer Sampling-Rate von 48 kHz. Es kann für Stereosignale und im Split-Mode auch für zwei unabhängige Signale genutzt werden. Für jede Sektion gibt es drei Parameter: Frequency, Resonance und Stages, die alle über einen eigenen CV-Eingang mit Attenuverter verfügen. Mit einem globalen, ebenfalls spannungsteuerbaren Feedback-Parameter lassen sich z. B. auch Flanger-artige Klänge erzeugen.

Mit den Fadern kann zwischen der Anzahl an Filterpolen überblendet werden, wodurch Klangeffekte wie Notch-Filter und sich stetig entwickelnde Texturen sowie Physical-Modeling-ähnliche Klänge entstehen.

Smoothie Audio Smear soll ab Ende Februar erhältlich sein. Das Modul kann ab sofort vorbestellt werden, der Preis beträgt 284,95 Euro (umrechnungsbedingt).

Links

