Social-Media-Accounts, die du als Gitarrist kennen musst

Social Media für Gitarristen – noch nie war es so einfach, von großartigen Gitarristen zu lernen. Ein Smartphone genügt und schon hat man Zugang zu Studio-Profis, virtuosen Instagram-Gitarristen und Gear-Nerds aus aller Welt. YouTube, Instagram und Facebook sind längst zu wichtigen Plattformen für Musiker geworden. Hier gibt es Tutorials, Sound-Tipps und jede Menge Inspiration. Allerdings auch viel Unsinn. Damit ihr euch im Social-Media-Dschungel besser zurechtfindet, stellen wir euch einige Accounts vor, die für Gitarristen wirklich spannend sind.

Kurz & knapp Worum geht es? Social Media ist für Gitarristen längst mehr als Unterhaltung – viele Kanäle liefern Inspiration, Unterricht und wertvolle Einblicke in Gear und Studioarbeit.

Instagram- und YouTube-Gitarristen wie Mateus Asato zeigen moderne Spielweisen und liefern kreative Ideen. Wissen: Kanäle wie Rick Beato oder Tim Pierce erklären Songwriting, Gitarrensounds und Studioarbeit aus erster Hand.

Kanäle wie Rick Beato oder Tim Pierce erklären Songwriting, Gitarrensounds und Studioarbeit aus erster Hand. Gear-Talk: Formate wie That Pedal Show oder JHS Pedals liefern fundiertes Wissen über Effektpedale, Amps und Signalwege.

Formate wie That Pedal Show oder JHS Pedals liefern fundiertes Wissen über Effektpedale, Amps und Signalwege. Community: Facebook-Gruppen wie Pedalboards oder First Take For Real ermöglichen Austausch und Jam-Sessions mit Gitarristen weltweit.

Facebook-Gruppen wie Pedalboards oder First Take For Real ermöglichen Austausch und Jam-Sessions mit Gitarristen weltweit. Tipp: Social Media bewusst nutzen – Inspiration sammeln, aber danach unbedingt selbst zur Gitarre greifen.

Social Media für Gitarristen – Chancen und Risiken

Social Media ist längst mehr als nur Unterhaltung. Für Gitarristen kann es eine der größten Inspirationsquellen überhaupt sein. Egal ob YouTube, Instagram, TikTok oder Facebook – nie zuvor war es so einfach, von großartigen Musikern zu lernen, neue Sounds zu entdecken oder sich mit einer weltweiten Community auszutauschen.

Dabei reicht das Spektrum vom klassischen „Das kannst du auch“-Tutorial bis zu virtuosen Performances, bei denen man sich fragt, ob das überhaupt noch menschlich ist. Zwischen Unterricht, Gear-Talk und musikalischen Experimenten gibt es allerdings auch jede Menge Content, der wenig Mehrwert bietet.

Deshalb lohnt es sich, gezielt den Accounts zu folgen, die wirklich inspirieren oder weiterhelfen. Hier sind einige Social-Media-Accounts, die du als Gitarrist unbedingt kennen solltest. Social Media für Gitarristen – Have fun and learn!

Social-Media-Accounts, die du als Gitarrist kennen musst!

Gerade als Anfänger kann man schnell den Überblick verlieren. Der Gitarren-Content auf Social Media ist gigantisch. Leider gilt auch hier: Quantität bedeutet nicht automatisch Qualität.

Darum gilt Regel Nummer 1: Werft euch nicht jedem x-beliebigen YouTube-Gitarrenlehrer zu Füßen. Viele Kanäle sind eher auf Klicks als auf echtes Lernen ausgelegt. Außerdem können Online-Lehrer euch nicht korrigieren oder kontrollieren. Man sollte also genau auswählen, wem man folgt.

Es gibt allerdings auch zahlreiche Musiker mit echter Studio- und Bühnenerfahrung, die ihr Wissen großzügig teilen. Hier sind einige davon.

Tim Pierce – das Studio-Ass

Unter dem Namen Tim Pierce Guitar zeigt euch einer der besten und gefragtesten Gitarristen der Welt, wo der Frosch die Locken hat. Und so wird man mal eben Zeuge der Tatsache, dass Tim Pierce es war, der Bon Jovi das Laufen gelehrt hat. Das Solo in „Runaway“ ist von ihm.

Seine Videos sind besonders wertvoll, weil sie zeigen:

wie Studio-Gitarristen arbeiten,

wie man Sounds effizient baut,

wie man sich musikalisch im Songkontext verhält.

Das Ganze ist dabei immer praxisnah, humorvoll und extrem lehrreich. Ebenso bietet er euch Einblicke in die Kniffe anderer, wirklich berühmter Gitarristen, wie hier zum Beispiel Steve Lukather:

Aber auch mit einem meiner Lieblings-Accounts, dem Kanal von Rick Beato, arbeitet Tim Pierce zusammen. Was mich zum nächsten Account für Social Media für Gitarristen bringt:

Rick Beato – das Genie mit den unglaublichen Ohren

Rick Beato kennt mittlerweile wohl jeder. Nicht nur Gitarristen, sondern vor allem Studiofreaks und Keyboarder dürften seinen Account lieben. Neben seinen unglaublichen Skills auf der Gitarre, die er ab und zu mit einem süffisanten „Like that“ abschließt, ist dieser Typ einfach ein unglaublich sympathischer Zeitgenosse, der uns immer wieder mit Videos im Stil eines „What makes this song great“ überrascht. Auch die besten Gitarrensoli aller Zeiten werden von ihm Ton für Ton seziert und wer die besten Intros aller Zeiten sucht, wird bei Rick auch fündig.

Legendär ist schon jetzt das aktuelle Video, in dem Rick, Tim Pierce und Paul Reed Smith die Stratocaster entzaubern. Vergesst alles, was ihr über Strats gehört habt und gebt euch das Video:

Noch ein wirklich informatives Video von Rick und Tim ist das „What Amateurs Don’t Understand About Guitar Tones“-Video. Unbedingt anschauen, das könnte euer Leben deutlich günstiger machen …

Grundsätzlich gilt auch hier: YouTube ist voll von gutem, bewusstseinserweiterndem Content. Man muss nur die guten von den Bullshit-Seiten unterscheiden lernen.

Mateus Asato – Instagram-Virtuosität

Wenn es um moderne Gitarrenästhetik auf Instagram geht, kommt man an Mateus Asato kaum vorbei. Der brasilianische Gitarrist wurde durch seine kurzen Instagram-Clips weltberühmt. Sein Stil kombiniert Neo-Soul, Fusion, Pop und Jazz. Dabei entstehen unglaublich musikalische Mini-Performances, die oft nur wenige Sekunden dauern, aber voller Ideen stecken.

Viele junge Gitarristen orientieren sich heute an seinem Spiel. Typisch für Asato sind fließende Legato-Lines, komplexe Akkorde und melodisches Phrasing.

Rhett Shull – Gear, Studio und Musikerleben

Der amerikanische Gitarrist Rhett Shull gehört ebenfalls zu den interessantesten Gitarren-YouTubern. Social Media für Gitarristen at it’s finest. Sein Kanal dreht sich um:

Gitarren-Gear,

Studioarbeit,

Musikeralltag,

Gitarrenphilosophie.

Shull schafft es, Gear-Themen spannend zu erzählen, ohne in typische „Gear-Nerd“-Klischees abzurutschen. Besonders interessant sind seine Videos über Recording, Gitarren-Sounds und Musikerkarrieren.

JHS Pedals – Effektwissen mit Humor

Ein weiterer Pflichtkanal für Gear-Fans ist JHS Pedals. Josh Scott, der Gründer von JHS, erklärt auf seinem Kanal viel über die Geschichte von Effektpedalen, klärt auf über Schaltungsdesign, bietet Soundvergleiche und bisweilen bizarre Gitarrenexperimente.

Seine Videos sind gleichzeitig informativ und unglaublich unterhaltsam. Man merkt schnell, dass hier jemand spricht, der Effektpedale wirklich liebt. Ein absoluter Klassiker von seinem Kanal dürfte der Bad-Monkey-Klon-Vergleich sein.

Wenn ihr euch gerne mit Pedalboards auseinandersetzt, dann kommt ihr um die Facebook-Gruppe „Pedalboards“ nicht herum. Hier werden alle wichtigen und aktuellen Pedale vorgestellt und im Kontext mehr oder weniger aufwändiger Boards vorgestellt.

Pedalboard.org – alles, was du zu deinem Board wissen musst

Wenn ihr Fragen habt, wie ihr eure Boards verkabeln sollt oder welcher Overdrive besser zu eurem Sound passt, dann seid ihr hier richtig. Keine Frage ist zu doof, kein Wunsch ist zu abgefahren. Traut euch, zeigt eure Boards und lasst euren Fragen freien Lauf. Hier könnt ihr euch austoben! Dafür ist Social Media für Gitarristen da!

Typische Themen sind:

Board-Layouts,

Verkabelung,

Stromversorgung,

Effektketten.

Gerade für Gitarristen, die ihr erstes Pedalboard planen, ist diese Seite extrem hilfreich.

That Pedal Show – die Bibel für Pedalfans

Wer sich für Effektpedale interessiert, sollte unbedingt That Pedal Show kennen. Der YouTube-Kanal von Dan Steinhardt und Mick Taylor gehört zu den besten Quellen für Gitarren-Gear im Internet. Die beiden erklären Effektpedale, Verstärker, Signalwege und Gitarren-Sounds. Das Ganze passiert extrem detailliert, aber gleichzeitig sehr unterhaltsam. Viele Gitarristen haben durch diesen Kanal erst wirklich verstanden, wie Effektketten funktionieren.

First Take For Real – die Gruppe für Exhibitionisten

Die Gruppe First Take For Real auf Facebook lädt euch ein, jede Woche erneut über einen Jamtrack zu nudeln und das Ergebnis zu präsentieren. Die Regeln sind einfach: Spiel irgendwas auf den aktuellen Track und lade es hoch. Jeden Dienstag wird der neue Track bestimmt und zwar von dem, der als Erster einen Track in der laufenden Woche hochgeladen hat.

Hier könnt ihr euch richtig austoben und eure Skills präsentieren. Keine Angst, die Community ist hier wirklich freundlich und verreißt niemanden. Traut euch, das macht echt Spaß. Social Media für Gitarristen at it’s best. Ich selbst bin seit 10 Jahren Mitglied und zerstöre jeden noch so seriösen Track. Go for it, das macht echt Spaß!

Warum Social Media für Gitarristen heute so wichtig ist

Social Media hat die Gitarrenwelt stark verändert. Früher musste man sich Gitarrenmagazine kaufen oder Lehrvideos bestellen. Heute hat man Zugang zu einigen der besten Musiker der Welt. Kostenlos.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Zugang zu professionellen Musikern,

unzählige Lernmöglichkeiten,

Inspiration aus aller Welt,

Austausch mit einer globalen Community.

Natürlich hat Social Media auch Schattenseiten. Man kann sich schnell in Gear-Diskussionen verlieren oder sich mit unrealistischen Virtuosen vergleichen. Deshalb sollte man Social Media bewusst nutzen – als Inspiration, nicht als Wettbewerb.

AMAZONA.de auf Social Media

Selbstverständlich sind auch wir von AMAZONA.de auf Social Media vertreten. Auf unseren Kanälen findet ihr Zusammenfassungen, Teaser und begleitenden Content zu unseren Tests und Storys.

Natürlich ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Falls ihr Ideen für Social Media für Gitarristen habt, lasst uns in den Kommentaren daran teilhaben.