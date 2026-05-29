Günstige Fairchild 670 Nachbildung für die DAW

Der Fairchild 670 gilt als einer der Recording-Ikonen überhaupt. Wer sich die Neuauflage, die aktuell für knapp 34.000,- Euro zu haben ist, nicht zulegen, und auch nicht auf die sehr guten Nachbauten von Heritage Audio zurückgreifen möchte, kann sich den Kompressor mit dem neuen Softube Bus Processor 670 zumindest in die DAW holen.

Softube Bus Processor 670

Auch heute noch ist der Vari-Mu-Kompressor Fairchild 670 ein sehr begehrtes Recording-Tool, wobei die Gebrauchtmarktpreise schon alleine aufgrund der geringen Stückzahl, die von diesem Kompressor hergestellt wurden, in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind.

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Mit dem Bus Processor 670 möchte Softube ihn nun zumindest in der DAW verfügbar machen und bietet sein neuestes Plug-in ab sofort zum Einführungspreis von 99,- Euro an. Später soll das Plug-in 149,- Euro kosten.

Neben dem typisch warmen und druckvollen Sound hat Softube seine Version des Kompressors mit einigen Funktionen ausgestattet, die es in diesem Form nicht beim Original gibt. So bietet der Softube Bus Processor 670 bspw. separate Regler für Röhren- und Transformatorsättigung und erlaubt hierdurch einen sehr gezielten Eingriff in die Signalfärbung. Hinzu kommt ein Calibration-Regler, der die kompressionsabhängige Sättigung des Variable-Mu-Aufbaus beeinflusst.

Die Sidechain-Sektion des Softube Bus Processor 670 bietet den Zugriff auf Filter, Tone Shift, Mono-/Stereo-Linking sowie separate M/S-Ausgänge. Dazu gibt es ein Air-Band, einen Mono-Maker und Funktionen zur Beeinflussung der Stereobreite.

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Einsetzen könnt ihr das Plug-in unter macOS 14 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer). Als Formate bietet Softube die üblichen Verdächtigen, d.h. AU, VST3 und AAX. Der o.g. Einführungspreis in Höhe von 99,- Euro gilt bis zum 27.06.2026. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.