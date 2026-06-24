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Softube Console 1 Compact, Plug-in-Controller

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Kompakter Controller für Plug-ins & DAW

24. Juni 2026
softube console 1 compact

Softube Console 1 Compact, Plug-in-Controller

Erst vor wenigen Wochen brachte Softube seinen Controller Flow auf den Markt, heute steht mit dem Softube Console 1 Compact bereits der nächste Controller an. Damit bringt der schwedische Hersteller eine kompakte Version seines Console 1-Systems auf den Markt.

Softube Console 1 Compact

Der Softube Console 1 Compact bietet 16 berührungsempfindliche Analog-Style-Potis sowie zahlreiche Buttons (mit Shift-Funktion), über die man seine Plug-ins beim Mixing sowie die DAW steuern kann.

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Ähnlich zum  bereits länger bestehenden Console 1-System bietet die Compact-Version die Möglichkeit u.a. den Input, Preamp, Tape, Filter, Shape, EQ, Kompressor sowie ausgewählte DAW-Funktionen fernzusteuern, so dass der Nutzer nicht ständig zu Computermaus und Tastatur greifen muss.

Darüber hinaus verfügt Softube Console 1 Compact über ein hochauflösendes Display, über das u.a der aktuell genutzte Channelstrip in einem Projekt dargestellt wird.

Softube Console 1 Compact, Plug-in-Controller

Console 1 Compact und Flow

Der Controller bietet Dual-Sektionen für Shape, Equalizer und Kompressor und in der DAW lassen sich die Funktionen/Parameter Volume, Pan, Solo/Mute, bis zu sechs Sends sowie die Track-Auswahl steuern.

softube console 1 compact

Doch was steuert man mit dem neuen Softube Controller? Hier kommt die zum Lieferumfang gehörende Core Mixing Suite zum Zuge, die eine Tape/Preamp-Sektion, Transient Shaper, zwei EQs und drei Kompressoren bietet. Entsprechend der Bedienelemente des Controllers gibt es dazu eine Drive-Sektion.

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Softube Console 1 Compact, Plug-in-Controller

Neben den Softube-eigenen Plug-ins lassen sich mit dem Controller auch Plug-ins von Universal Audio, FabFilter, Plugin Alliance und Brainworx steuern. Damit ist man nicht gänzlich auf Softube-Plug-ins beschränkt, was die Zahl der potenziellen Käufer sicherlich erhöhen wird.

Console 1 Compact ist ab sofort zum Preis von 498,- Euro im Handel erhältlich.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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