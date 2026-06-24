Kompakter Controller für Plug-ins & DAW

Erst vor wenigen Wochen brachte Softube seinen Controller Flow auf den Markt, heute steht mit dem Softube Console 1 Compact bereits der nächste Controller an. Damit bringt der schwedische Hersteller eine kompakte Version seines Console 1-Systems auf den Markt.

Softube Console 1 Compact

Der Softube Console 1 Compact bietet 16 berührungsempfindliche Analog-Style-Potis sowie zahlreiche Buttons (mit Shift-Funktion), über die man seine Plug-ins beim Mixing sowie die DAW steuern kann.

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Ähnlich zum bereits länger bestehenden Console 1-System bietet die Compact-Version die Möglichkeit u.a. den Input, Preamp, Tape, Filter, Shape, EQ, Kompressor sowie ausgewählte DAW-Funktionen fernzusteuern, so dass der Nutzer nicht ständig zu Computermaus und Tastatur greifen muss.

Darüber hinaus verfügt Softube Console 1 Compact über ein hochauflösendes Display, über das u.a der aktuell genutzte Channelstrip in einem Projekt dargestellt wird.

Der Controller bietet Dual-Sektionen für Shape, Equalizer und Kompressor und in der DAW lassen sich die Funktionen/Parameter Volume, Pan, Solo/Mute, bis zu sechs Sends sowie die Track-Auswahl steuern.

Doch was steuert man mit dem neuen Softube Controller? Hier kommt die zum Lieferumfang gehörende Core Mixing Suite zum Zuge, die eine Tape/Preamp-Sektion, Transient Shaper, zwei EQs und drei Kompressoren bietet. Entsprechend der Bedienelemente des Controllers gibt es dazu eine Drive-Sektion.

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Neben den Softube-eigenen Plug-ins lassen sich mit dem Controller auch Plug-ins von Universal Audio, FabFilter, Plugin Alliance und Brainworx steuern. Damit ist man nicht gänzlich auf Softube-Plug-ins beschränkt, was die Zahl der potenziellen Käufer sicherlich erhöhen wird.

Console 1 Compact ist ab sofort zum Preis von 498,- Euro im Handel erhältlich.