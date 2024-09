Motorfader, mehrere Displays und DAW-Integration

Fast genau vor einem Jahr hat Softube die MK3-Version seines Plug-in-Controllers Console 1 vorgestellt, hier geht es zu unserem Test. Heute kommt nun die neue Version des mit Fadern ausgestatteten DAW-Controllers von Softube auf den Markt. Was bietet der Softube Console 1 Fader MK3?

DAW-Controller für Mixing

Optisch hat Softube die neue Version des Console 1 Fader an die seit letztem Jahr erhältliche Console 1 Mk3 angepasst, so dass der DAW-Controller in einem modernen Design daherkommt. Geht man davon aus, dass beide im selben Gehäuse stecken, wird die Verarbeitungsqualität ebenfalls überzeugen können.

Herzstück des Controllers sind die zehn 100 mm Motorfader, die laut Softube eine Auflösung 0,2 mm bieten und sich entsprechend präzise bedienen lassen sollen. Oberhalb jedes Faders befindet sich ein Display, das aktuelle Werte, Parameter und Meter anzeigen kann, was die Bedienungsfreundlichkeit des Controllers erhöht. Pro Kanal gibt es einen Select-, Mute- und Solo-Button, die alle über eine Shift-Taste weitere Funktionen übernehmen können. Darüber hinaus stehen etliche weitere Bedienelemente auf der Oberfläche des Controllers zur Steuerung von DAW-Funktionen bereit.

Console 1 Fader Mk3 arbeitet auf Basis der vier Betriebsmodi Console 1, Generic MCU, Apollo Central und Pro Tools HUI, so dass das Einsatzgebiet des Controllers recht groß erscheint. Softube betont dazu die direkte Integration in Logic Pro und Cubase sowie weitere DAWs. Hier nennen die Schweden u. a. Ableton Live, LUNA, Reaper etc.

Bis zu vier Console 1 Fader können über USB-C miteinander verbunden werden, so dass man sich ein großes Setup für die Mixing-Arbeit damit erstellen kann. Und natürlich bietet eine Kombination mit dem Plug-in-Controller Console 1 Mk3 weitere Vorteile.

Die genauen Unterschiede zum bisherigen Fader-Controller (eine MK2-Version gab es nie), könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

Hier das offizielle Video zum Softube Console 1 Fader:

Die genaue Verfügbarkeit hat Softube bisher noch nicht bekannt gegeben. Auf der Website der Firma könnt ihr euch aber in einen Early-Access-Newsletter eintragen. Der Preis wird voraussichtlich 999,- Euro betragen.