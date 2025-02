Ozone Konkurrent fürs Mastering?

Nachdem der schwedische Plug-in-Spezialist Softube in den letzten Jahren unzählige Plug-ins für die DAW entwickelt hat, bietet man seit einiger Zeit mit der Softube Flow Mastering Suite eine komplette Software-Mastering-Lösung an. Seit kurzem ist Version 2.0 der Software erhältlich.

Softube Flow Mastering Suite 2.0

Die Flow Mastering Suite 2.0 beinhaltet 16 Mastering Plug-ins, die sowohl innerhalb der Software als auch einzeln in der DAW genutzt werden können. Die Plug-ins liegen in den Formaten VST, AU und AAX vor, sind also zu allen gängigen DAWs kompatibel.

Enthalten sind u.a. der Chandler Limited Curve Bender, Germanium und Zener Limiter, die Tube Tech EQs II, der Weiss Compressor, DS1-Mk3 und Deess und weitere bekannte Softube Plug-ins. Eine komplette Übersicht findet ihr hier.

Innerhalb der Mastering Software stehen 13 sogenannte Flows zur Verfügung, hinter denen sich komplette Signalketten verbergen, die für gleichnamige Musikstile passend sein sollen. Diese tragen Namen wie Organic Rock, Pop Production, Big Rock, Pop Dance, Starting Point, Beatmaker, Rock Production, Vocal Driven, Low End Control etc.

Die Flows arbeiten mit diversen Makro-Reglern, mit denen mehrere Parameter gleichzeitig beeinflusst werden können, um ein bestimmtes klangliches Vorhaben zu realisieren. Sie lassen sich aber auch komplett anpassen, können also auch nur als Ausgangspunkt für eine eigene Bearbeitungskette dienen. Allerdings lassen sich die vorgegebenen Makros nicht verändern. Laut Softube Website soll dies aber ggf. in Zukunft möglich sein.

Softube Flow 2.0 ist aktuell nur im Abonnement erhältlich. Dieses kostet 14,99 US-Dollar monatlich. Kostenfrei kann die Software vorab für 14 Tage getestet werden.

Für den Fall, dass ihr bereits eines oder mehrere der in Flow enthaltenen Plug-ins besitzt, bietet Softube folgendes System an: Alle Flow Plug-in-Ketten, die lediglich auf bereits vorhandene Plug-ins zurückgreifen, können kostenfrei genutzt werden (dafür muss das Abo gestartet werden, kann danach aber direkt wieder gekündigt werden, die Flow-Chains funktionieren dann trotzdem noch). Die Flows, die zusätzliche Plug-ins enthalten, die ihr nicht besitzt, stehen nicht zur Verfügung.

Zusätzlich arbeitet Softube bei Flow mit einem Credit-System. Für jeden Abonnement-Monat bekommen Nutzer 30 Flow Mastering Suite Credits gutgeschrieben, die später zum Kauf von Plug-ins genutzt werden können. Langfristig kann man sich also alle Plug-ins durchs Abonnement „verdienen“ und das Abonnement kündigen, Flow aber mit den bis dann gekauften oder verdienten Plug-ins weiterhin nutzen.

Ein paar weitere Informationen zu Flow 2.0 findet ihr im folgenden Video: