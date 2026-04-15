Controller für den passenden Flow

Vor einigen Jahren brachte Softube mit Console 1 einen Hardware-Controller auf den Markt, über den man DAW-Plug-ins des Herstellers sowie von Universal Audio steuern konnte. Mit Softube Flow Studio kommt nun ein weiteres Tool auf den Markt, das Hard- und Software miteinander kombinieren soll.

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Softube Flow Studio

Aus unserem Test zu Softubes Mastering-Software kennt ihr bereits die sogenannten Flows. Hierbei handelt es sich um vorgefertigte Effektketten, die auf bestimmte Einsatzgebiete und Signale wie Vocals, Drums, Synthesizer, Gitarren etc. abgestimmt sind. Anstatt auf jeden einzelnen Parameter zuzugreifen, arbeiten die Flows mit Kombinationen einzelner Parameter, die über wenige Makro-Regler gesteuert werden können. Hierdurch soll man laut Softube vergleichsweise schnell zu passenden Ergebnissen kommen.

Je nach gewähltem Flow sind die Drehregler des Softube Flow Studio Controllers unterschiedlichen Kombinationen zugewiesen, wobei der Controller insgesamt über fünf Regler, zahlreichen Buttons sowie ein übersichtliches 4,3 Zoll Display verfügt, auf dem EQ-Kurve, Metering oder Informationen zur Kompression angezeigt werden.

Neben den Flows lassen sich über den Softube Flow Studio auch DAW-Funktionen wie Volume, Pan, Solo/Mute bis zu sechs Sends oder die Track-Auswahl steuern und kontrollieren.

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Zum Lieferumfang des Flow Studio gehört die gleichnamige Software Flow Studio Suite mit 24 Softube-Produkten und über 100 erstellten Signalketten dazu. Diese ist auf über 80 Plug-ins mit optionaler Flow Complete Suite erweiterbar.

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Angeschlossen wird der Controller über USB-C und das Gehäuse des Softube Flow Studio besteht aus aus eloxiertem Aluminium mit spritzgegossenen Seitenteilen. In der Größe ist der Controller zu Console 1 Channel Mk III und Console 1 Fader Mk III kompatibel. Insgesamt misst der Controller 144 x 217 x 42 mm.

Flow Studio ist ab sofort zum Preis von 389,- Euro im Handel erhältlich.