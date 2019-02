Softube mit neuen Plugins Dyna-mite und Mutable Rings

Dyna-mite und Rings

Der zweite Monat des Jahres 2019 steht an und die ersten neuen Plugins aus dem schwedischen Software-Haus Softube wurden vorgestellt. Darunter eine Neuauflage des Dyna-mite Kompressors sowie eine neue Erweiterung für das hauseigene Modularsystem. In Kooperation mit Mutable Instruments stellt Softube Rings vor.

Softube Dyna-mite

Zunächst haben sich die Schweden die Überarbeitung des Kompressors Valley People Dyna-mite vorgenommen. Nicht nur grafisch hat man hier nachgelegt, sondern auch funktional. Denn Softube hat das Ganze in zwei neue Sektionen aufgeteilt, die die Namen Gate und Slam tragen. Diese lassen sich eigenständig als Plugin laden. Die Funktion des Dyna-mite Gate erklärt sich von selbst, Slam stellt den Expander-Teil des Effekts dar. Wie gewohnt darf hier gerne mit extremen Sounds der härteren Gangart gearbeitet werden. Das eigentliche Plugin bleibt bestehen, wurde aber ebenfalls grafisch überarbeitet.

Ab sofort ist das Plugin zum Einführungspreis von 99,- US-Dollar erhältlich. Nach der ersten Phase wird der Preis auf 149,- US-Dollar ansteigen. Eine uneingeschränkte Demoversion gibt es auf der Softube Website.

Softube Mutable Instruments Rings

Das hauseigene Software-Modularsystem von Softube bekommt mit Rings von Mutable Instruments eine neue Erweiterung. Durch resonante Töne auf Basis von Physical Modeling ahmt Rings verschiedene Materialien nach. Klanglich kann das so ziemlich alles bedeuten, vor allem weil viele Parameter wie Größe, Form oder Struktur eingestellt werden können. So lassen sich beispielsweise das Sustain, die Obertonstruktur oder mit dem Position-Regler den Ort des Anschlags einstellen. Im folgenden Video zeigt Softube, wie das in der Praxis aussieht:

Ab sofort ist die Modular-Erweiterung zum Preis von 29,- US-Dollar erhältlich, später werden es 39,- US-Dollar sein. Auch hierfür bietet Softube eine uneingeschränkte Demoversion an.