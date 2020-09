Softube Model 72 Synthesizer System, Plugin Collection

4 Plugins rund um den Minimoog

Softube Model 72 ist eine Software-Emulation des berühmten Minimoog. Da es bereits eine Vielzahl solcher Plugins gibt, hat der schwedische Hersteller aus Model 72 gleich ein kleines Software-Bundle geschnürt, das Plugins für vier verschiedene Anwendungen beinhaltet.

Das Model 72 Synthesizer System wurde mit dem sogenannten „Component Modeling“ realisiert, bei dem ein exzellent erhaltener Original-Minimoog von 1972 bis in das kleinste Detail, samt aller Eigenheiten und nicht linearem Verhalten, nachgebildet wurde. Dadurch wurde laut Hersteller ein sehr authentisches Abbild des warmen und runden Minimoog-Klanges erreicht. Dies sind allerdings Qualitäten, die die Mitbewerber für ihre Minimoog-Plugins mehr oder weniger auch beanspruchen, seien es U-HE Diva, NI Monark, Arturia Mini V 2.0 oder GForce Minimonsta.

Kernstück des Synthesizer-Systems ist das Model 72 Instrument. Bei der allgemein bekannten Klangerzeugung gibt es keine Überraschung: drei VCOs, die in einem Mixer mit Noise und Feedback zusammengeführt werden, anschließend erst in das berühmte 24 dB Tiefpassfilter und danach in den VCA gelangen, die beide mit einer Hüllkurve gesteuert werden. VCO 3 kann in den Lo-Modus versetzt und vom Keyboard abgekoppelt werden, um als LFO eingesetzt zu werden. Kleine Unterschiede zum Original gibt es in der Modulationssektion und ein Doubling-Effekt mit regelbarem Spread ist in der Amp-Sektion hinzugekommen. In einem extra Panel können außerdem Zuweisung für Velocity, Key Priority, Envelope Trigger Mode und Pitch Range eingestellt werden. Optisch orientiert sich das Model 72 zwar am Vorbild, klebt aber nicht 1:1 am Layout.

Model 72 FX entspricht im Grunde der Instrument-Version, nur dass hier die virtuelle Tastatur fehlt und anstelle des Feedback-Reglers ein externes Audiosignal in den Signalweg eingespeist werden kann. Mit diesem Plugin kann ein zusätzlicher Oszillator, zum Beispiel ein Wavetable OSC, eingebunden oder die Audiospur eines Instruments mit dem Model 72 bearbeitet werden.

Die Model 72 Modules sind sieben einzelne Sektionen des Synthesizers, die im Softube Modular als separate Module aufgerufen und in den Patches verwendet werden können. Es gibt einen Single-VCO, das Ladder-Filter, den VCA mit Testtongenerator, einen Preamp, ein kombiniertes Modul mit Noise und Glide-Sektion, die bekannte Hüllkurve mit zuschaltbarem Release und die Doubling-Sektion. Hierüber lassen im modularen Kontext sich Anwendungen realisieren, die weit über das Vorbild hinausgehen.

Model 72 Filter ist ein Modul für den Softube Amp Room, das das Filter mit einem Envelope Follower und einem regelbaren Drive kombiniert. Dieses Plugin lässt sich in die Effektkette von Amp Room einbinden, um Bass, Guitar, Drums und andere Audiosignale zu bearbeiten.

Das Model 72 Synthesizer System läuft unter MacOSX 10.12 oder höher bzw. Windows 7, 8 oder 10, nur in 64 Bit Hosts. Unterstützt werden die Schnittstellen VST, VST3, AU und AAX. Ein iLok-Account ist Voraussetzung.

Softube bietet bis zum 29. Oktober 2020 einen Einführungspreis von 99,- Dollar an, danach kostst Model 72 159,- Dollar.