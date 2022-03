Softube Vocoder, 20-Band Vocoder Plug-in mit Synthesizer

Easy-to-use Vocoder

Der Softube Vocoder ist ein Plug-in im Vintage-Look, hat aber moderne Features zu bieten. Das aufgeräumte GUI soll einen einfachen und intuitiven Zugang ermöglichen.

Der Vocoder verfügt über 20 Bänder. Es ist jedoch auch möglich, die Anzahl auf 16, 12,8 oder sogar nur 4 zu reduzieren. Alle Bänder können im Pegel eingestellt werden. Mit der Tilt-Funktion lässt sich die Gewichtung des Signals proportional in den höheren oder tieferen Frequenzbereichen verschieben. Emphasis und Shape ermöglichen eine weitere Anpassung der Reaktion der Synthesebänder und somit des Gesamtklanges.

Das Plug-in besitzt einen integrierten 6-stimmigen Synthesizer mit Saw, Square, Pulse (PWM) und Noise. Eine einfache AD-Hüllkurve dient zur Einstellung des Klanges und mit einem LFO kann Vibrato oder eine sehr starke Modulation hinzugefügt werden. Über die Chord-Funktion, die mit einem Mini-Keyboard bedient wird, lassen sich Akkorde einstellen, die via MIDI transponieren werden können.

Weiterhin sind eine regelbare Unvoiced-Sektion zur Anpassung an bestimmte Signale und eine mit MIDI-Noten steuerbare und somit rhythmisierbare Freeze-Funktion vorhanden. In der Output-Sektion können mit Stereo Width die geraden und ungeraden Bänder im Panorama verteilt werden, während sich über Parallel Blend das Originalsignal hinzumischen lässt.

Softube Vocoder ist ab sofort erhältlich. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- Euro, regulär 99,- Euro. Eine 20 Tage lauffähige Demoversion kann von der Webseite heruntergeladen werden.