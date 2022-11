Solar Chug – Verzerrerpedal

Solar Chug

Ola Englund hat sich eine Nische gebaut: Der gute Mann eine zeitgemäße und moderne Metalmarke aufgebaut, und das ist in diesen Jahren sicher alles andere als leicht. Wir haben mehrere Solar Guitars getestet – und tatsächlich kommen die Geräte bei uns fast immer mit einem „Sehr Gut“ weg. Der Grund? Die Gitarren wissen einfach, was sie sein wollen. Kein Schnickschnack, sondern auf den Punkt gebrachte, perfekte Metalklampfen.

Jetzt stellt Solar Guitars den Solar Chug vor – ein High Gain Pedal mit Preamp-Funktion und integriertem Gate. Die Zielgruppe ist hier auch ziemlich klar: Metalgitarristen und -Gitarristinnen.

Das futuristische Design ist schon mal recht ansprechend – gefrästes Aluminium und reaktiver LED, sehr schön. Der Schlüssel des Chugs ist nicht nur die Distortion, sondern eben das Gate, und das soll hier geliefert werden. Was ich persönlich noch nie gesehen habe und was hier eine wirkliche Neuheit zumindest in Pedalform (glaube ich) darstellt: Die Möglichkeit, den Gain-Anteil für Low Frequencies und High Frequencies getrennt einstellen zu können. Na da schau mal einer an.

Solar Guitars Chug Pedal 229,00 € bei

Dazu gibt es natürlich noch den Master-Gain und ein Equalizer. Dieser ist beim Solar Chug ein 4-Band-EQ, der vor allem bei den Bässen genau einstellbar ist. Das Gerät ist dadurch wie gemacht für alle, die durch Palm-Mute-Riffing ihr Songwriting würzen wollen. Das Gerät kostet übrigens 229 Euro – ist vertretbar, wie ich finde. Vor allem, weil sich Ola wirklich ein paar Gedanken zum Thema Metal-Chugging gemacht hat und sich gefragt hat: Was braucht der moderne Metal-Gitarrist? Vor allem ein breitflächig einsetzbares EQ, ein Gate – und ordentliche Gain-Reserven. Na dann.

Also – egal ob Thrash, Djent, Sludge oder Death: Mit diesem Gerät denke ich, sind der Brutalität keinerlei Grenzen gesetzt. Vor allem das integrierte Gate machen das für mich persönlich zum Beispiel ziemlich attraktiv. In diesem Sinne: Keep on Chugging, fellas.