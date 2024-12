Soldano SLO Plus Overdrive SLO-100-Pedal

Das SLO-Pedal mir dem gewissen Plus

Das SLO Plus Overdrive Pedal von Soldano bietet nun einen zweiten Kanal, so dass der Sound des Verstärkers noch detailgetreuer wiedergegeben werden kann.

Das Soldano SLO Overdrive Pedal in seiner bisherigen Form wird es wohl weiterhin geben, allerdings bietet diese Version ja „nur“ den Overdrive-Kanal des Vorbildes. Das neue SLO Overdrive Plus Pedal hingegen bringt auch den Normal-Kanal des Vorbildes auf die Bretter.

Soldano SLO Plus Overdrive Pedal

Wer sich mit dem Soldano SLO-100 beschäftigt hat, weiß um die Qualitäten des Normal Channels. Hier kann man vom dicken Cleansound bis zum rotzigen Crunch so ziemlich alles erzeugen und dieser Kanal hat mindestens 50% Anteil am Erfolg des Röhrenverstärkers. Das SLO Plus Pedal kopiert hierbei den Normal Channel im Crunch-Mode.

Ein paar Informationen zur Geschichte von Soldano Amplification findet ihr übrigens hier.

Das exakt gleiche Cascading-Gain-Design wie beim SLO-100-Amp soll dafür sorgen, dass das Pedal den Sound des Verstärkers 1:1 aufs Pedalboard bringt. Statt der sechs Regler des einkanaligen SLO-Pedals sind jetzt acht der Potis ins etwas größere Chassis geschraubt. An der rechten Seite befindet sich der Deep-Switch. Die genauen Abmessungen betragen 95 × 114 × 64 mm.

Die Klangregelung teilen sich die beiden Kanäle, lediglich Gain und Level sind getrennt voneinander regelbar. Die Auswahl des Kanals übernimmt natürlich ein Fußschalter, der zweite Fußschalter schaltet den Overdrive in den Bypass-Mode. Am grundlegenden Design hat sich nichts geändert, die Optik entspricht der des kleinen Neffen und hat den typischen Soldano Wiedererkennungswert.

319 € soll das Soldano SLO Plus Overdrive Pedal kosten, damit liegen wir in einem fairen Bereich. Zum Vergleich: Das gestern von mir vorgestellte Wampler ReWired Brent Mason Signature Overdrive kostet 329 €, bietet aber dafür auch ein paar interessante Features mehr. Wer den Soldano-Sound liebt und sucht, sollte sich das SLO Plus Overdrive Pedal unbedingt anhören.

Lieferbar ist das SLO Plus Overdrive Pedal ab sofort, im Demo-Video gibt’s ein paar wirklich coole Sounds und ein bisschen Entwicklungsgeschichte des Pedals zu sehen und zu hören.

