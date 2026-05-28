Kompaktes USB-Interface für Einsteiger

Solid State Logic (SSL) stellt das neue SSL 1 vor. Hierbei handelt es sich um ein kompaktes 2-Kanal-USB-Audiointerface, das sich laut Hersteller sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Produzenten eignet.

Solid State Logic SSL 1

Bei diesem neuen Interface konzentriert sich Solid State Logic auf das Wesentliche und bietet ein kompaktes Interface mit zwei Ein- und Ausgängen. Kanal 1 ist für Mikrofonsignale (XLR) ausgelegt und der verbaute Preamp bietet eine maximale Aufholung von 63 dB Gain. Phantomspeisung ist schaltbar. Kanal 2 ist mit einer TRS-Eingangsbuchse ausgestattet und dient zur Aufnahme von Instrumenten- oder Line-Signalen.

ANZEIGE

Gewandelt wird beim SSL 1 mit maximal 32 Bit und 192 kHz. Der Dynamikumfang beträgt 113 dB.

Die Bedienoberfläche ähnelt denen der bereits länger erhältlichen Interfaces SSL 2 und SSL 2+. Für die Eingangskanäle gibt es Gain-Regler und eine 5-stellige LED-Anzeige. Bei Kanal 1 kann dazu ein Hochpassfilter geschaltet sowie die 4K-Option aktiviert werden. Diese soll dem Eingangssignal eine Färbung im Stil der 4000er Mischpulte von Solid State Logic verpasen.

Ausgangsseitig bietet das Solid State Logic Audiointerface zwei Klinkenausgänge und einen Kopfhöreranschluss. Strom bezieht das Interface über einen USB-C-Port, ein zweiter dient zur Verbindung mit einem Computer. Praktisch sind die drei Stereo-Loopback-Kanäle, die ideal für Live-Streams, Playback & Co. sind.

ANZEIGE

Unter macOS ist das SSL 1 ohne zusätzliche Treiber einsetzbar, für Windows bietet SSL eigene ASIO/WDM Treiber an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Insgesamt bietet Solid State Logic mit dem neuen Interface ein auf das Wesentliche reduziertes Interface an. Wer mit zwei Kanälen auskommt und vielleicht den speziellen SSL-Sound sucht, sollte sich das Interface einmal näher anschauen. Zeitnah werden wir das Interface auch testen.

Das Interface ist ab sofort zum Preis von 159,- Euro erhältlich.