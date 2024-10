Solid State Logic SSL 2 MKII, SSL 2+ MKII, 32 Bit USB-Audiointerfaces

Update für die SSL-Audiointerfaces

Seit rund vier Jahren bietet Solid State Logic seine beiden USB-Audiointerfaces SSL 2 und SSL 2+ an. Unsere Testberichte dazu findet ihr hier:

Nun hat Solid State Logic die beiden überarbeiteten und bringt sie in Form von Solid State Logic SSL 2 MKII und SSL 2+ MKII auf den Markt. Was bieten sie Neues? Was hat sich geändert?

ANZEIGE

Solid State Logic SSL 2 MKII, SSL 2+ MKII

Auf den ersten Blick scheint es am Bedienfeld keine größeren Veränderungen gegeben zu haben, doch beim Blick auf die Anschlüsse wird schnell klar, dass die SSL-Entwickler einige Änderungen vorgenommen haben. So verfügen beide Interfaces nun über zwei frontseitig angebrachte Instrumenteneingänge sowie zwei Kopfhörerausgänge. Das ist für den Einsatz im Homestudio auch absolut sinnvoll. Optisch hat Solid State Logic ebenfalls Hand an die Interfaces gelegt, so dass SSL 2 MK2 und SSL 2+ Mk2 nun in einem schicken Mix aus schwarzem Gehäuse und schwarz/grauer Bedienoberfläche eine gute Figur auf dem Studiotisch machen.

Aber auch technisch hat man die beiden Interfaces aufgerüstet, denn sie wandeln nun mit bis zu 32 Bit und 192 kHz, die ersten Versionen der Interfaces arbeiteten noch mit 24 Bit. Die maximale Gain-Aufholung wurde um 2 dB von 62 dB (MK1) auf 64 dB (MK2) erhöht.

Ansonsten stimmen die Features mit der Ausstattung der MK1-Versionen überein. Hier ein Überblick dazu:

32-Bit/192 kHz AKM AD/DA-Wandler

zwei Mikrofonvorverstärker im 2-Stage Design – 64 dB Gain, 130,5 dBu EIN, 116,5 dB Dynamic-Range

Neutrik Buchsen und Alps Regler

Legacy „4K“ Schalter für Klangfärbungen nach dem Vorbild der SSL 4000er Serie

+48 V Phantomspeisung, 5-stellige Pegelanzeige

schaltbares Highpass-Filter in den Eingängen

120 dB Dynamic-Range in den Ausgängen, 119,5 dB Dynamic-Range in den Kopfhörerausgängen

Stromversorgung via USB-C

dezidierter ASIO/WDM-Treiber für Windows online erhältlich

Hier das Video zu den beiden neuen Interfaces:

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zum Lieferumfang der beiden Solid State Logic SSL 2 MKII und SSL 2+ MKII Interfaces gehört ein großes Software-Paket, das u. a. das SSL Production-Pack mit Ableton Live Lite, SSL Vocalstrip & Drumstrip sowie das AAS Session-Bundle, Mixbus 10, den BFD Player + Pop Essentials LE, AmpliTube 5 SE, Native Instruments Hybrid Keys & Komplete Start, Celemony Melodyne Essential und Loopcloud Samples enthält.

SSL 2 MK2 und SSL 2+ MK2 sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 249,- Euro bzw. 329,- Euro.