Solid State Logic SSL BiG SiX, Super Analog Mischpult

Super Analoges Mischpult

In den letzten Wochen gab es bereits die ersten Gerüchte und sogar einen vermeintlichen Leak, jetzt hat Solid State Logic seinen BiG SiX Mixer tatsächlich offiziell vorgestellt. SSL lässt das Mischpult unter dem Stichwort „Super Analog“ laufen, doch was steckt dahinter?

Was bietet der SSL BiG Six Mixer?

Laut Solid State Logic ist der BiG SiX Mixer die natürliche Weiterentwicklung seines im Jahre 2019 auf den Markt gebrachten Mixers SiX. Laut eigenen Aussagen des Herstellers hat man sich die Kunden-Feedbacks zu Herzen genommen und das Konzept entsprechend erweitert. Herausgekommen ist ein Mischpult mit vier Super Analogue-Vorverstärkern, vier Stereo-Eingängen mit Dual-Mono-Umschaltung, 3-Band-Equalizer pro Kanal, zwei unabhängigen Kopfhörerausgängen mit Source Matrix und vielem mehr.

Hier das offizielle Video zum SSL BiG Six:

Fester Bestandteil des BiG Six Mischpults ist der legendäre Bus-Kompressor aus SSLs G-Serie. Dieser soll für den passenden Drive und typischen SSL-Sound in euren Mixes sorgen. Der Bus-Kompressor im BiG SiX Mixer verwendet dabei exakt die gleiche Schaltungstopologie wie das Originaldesign der SL 4000 G-Serie und verfügt über ein festes Verhältnis von 4:1, 30 ms Attack und 100 ms Release. Diese „set and forget“-Einstellungen sind für viele Benutzer von SSL-Großformatkonsolen die erste Wahl, da sie den Bus-Kompressor oft sehr früh in einer Session einsetzen und den Mix damit aufbauen. Auch über die bekannte „Auto-Release“-Einstellung verfügt der Bus Compressor.

Weitere Ausstattung des SSL BiG Six

In jedem Kanal des BiG SiX Mixers gibt es dazu einen weiteren Kompressor. Dieser bietet eine Attack-Zeit von 8 ms – 30 ms, eine Release-Zeit von ca. 300 ms und ein festeingestelltes Verhältnis von 2:1.

Der bereits erwähnte Equalizer des Mixers hat seine Wurzeln in der klassischen E-Serie von SSL und entspricht deren EQ-Kurven in der breitesten Einstellung. Es handelt sich um ein breitbandiges 3-Band-Design mit hohen und tiefen Kuhschwanzfiltern bei 3,5 kHz und 60 Hz, einstellbarem Gain von +15 dB bis -15 dB und einem festen Mittenfrequenzregler bei 700 Hz. Die HF- und LF-Bänder können unabhängig voneinander zwischen Shelving- und Glockenkurven umgeschaltet werden.

Wie es sich für ein aktuelles, möglichst breit einzusetzendes Mischpult gehört, bietet BiG SiX eine USB-Schnittstelle (96 kHz / 24 Bit) zum Anschluss an einen PC oder Mac. Die Schnittstelle ist mit 16 hochwertigen A/D- und D/A-Wandlern gepaart, die an die SuperAnalogue-Signalkette in BiG SiX angeschlossen sind. Die ersten 12 Kanäle sind auf die ersten 12 Ein-/Ausgänge aufgeteilt und können vor/nach dem Fader geschaltet werden. Die USB-Kanäle 13-16 werden zu/von den externen Eingängen und den Master-Bussen geleitet. Alternativ dazu können die Sends 9/10 und 11/12 von den Stereo-Cue-Bussen gespeist werden. Damit scheint also allerhand möglich zu sein. Die passenden Plug-ins bietet SSL ja auch an, u. a. erscheinen momentan regelmäßig neue Fusion-Plug-ins. Mehr dazu lest ihr hier.

Ab Anfang 2022 sollen die ersten BiG SiX Mischpulte ausgeliefert werden. Der Preis wird 2.999,- Euro betragen.