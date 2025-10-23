Vielseitiger Channelstrip von SSL

Nach dem SSL Revival 4000 bringt Solid State Logic nun den nächsten Channelstrip auf den Markt. Der Solid State Logic SSL Super 9000 ist ebenfalls einkanalig gehalten und bietet eine Art „Best of“ Ausstattung in Anlehnung an früheres SSL Recording-Equipment.

Solid State Logic SSL Super 9000

Den Spirit früherer SSL Konsolen möchte der Hersteller Solid State Logic mit dem neuen SSL Super 9000 in die heutige Zeit transportieren. Kompakt im 19-Zoll-Format gehalten und auf eine Höheneinheit beschränkt, bietet der SSL Super 9000 diskrete SuperAnalogue- und VHD-Mikrofonvorverstärker, Equalizer aus der G- und E-Serie sowie ein Dynamikbereich aus den 9000er/Duality-Konsolen.

Klanglich flexibel ist der SSL Super 9000 schon deshalb, weil man bei ihm zwischen dem SuperAnalogue-Preamp und dem VHD-Schaltkreis (Variable Harmonic Drive) wählen kann. Dadurch erhält man entweder einen sehr präzisen und klaren Klangcharakter oder einen eher röhrigenartigen und teils sogar transistorartigen Sättigungsklang.

Nach der Preamp-Sektion folgt der Equalizer, bei dem man wiederum zwischen zwei Typen wählen kann: Pink Knob (292 G-Serie) und Black Knob (242 E-Serie). Das variable Q-Design des 292 sorgt laut Hersteller für sanfte, breite Anhebungen und Absenkungen, die sich bei stärkerer Betätigung verdichten, während seine Shelves eine steilere Flanke und das charakteristische „Undershoot/Overshoot” für die berühmte SSL-Musikalität aufweisen. Das in Zusammenarbeit mit Sir George Martin entwickelte 242-Design mit konstantem Q-Faktor bietet im Vergleich zum 292 eine präzisere Steuerung.

Der EQ-Bereich des SUPER 9000 verfügt außerdem über zwei Tasten mit den Bezeichnungen „E Bell/G÷3” und „Gx3/E Bell”. Im 292-Modus ermöglichen diese eine Division der unteren Mittenfrequenz durch 3 und die Multiplikation der oberen Mittenfrequenz mit 3, sodass die Mittenbänder für Frequenzen verwendet werden können, die normalerweise weit außerhalb ihres Standardbereichs liegen. In der Praxis führt das zu einer größeren Flexibilität und Bandbreite.

Herzstück der Dynamiksektion des SSL 9000 ist der THAT 2181A VCA. Er bietet einen umschaltbaren Fast-Attack-Modus und ist auch mit der erstmals in der SL 9000-Konsole eingeführten Peak-Detect-Option ausgestattet. Praktischerweise lässt sich die Dynamiksektion sowohl vor als auch hinter den EQ schalten. Abgerundet wird das Ganze mit einer Expander/Gate-Sektion.

Der SSL Super 9000 wird in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein und kostet 1.699,- Euro.