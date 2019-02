Soma Laboratory geht mit Dvina neue Wege

Magnetische abgenommene Schwingungen

Ob sich genug Interessenten für der/die/das (?) Soma Laboratory Dvina finden werden? Denn der russische Spezialist für „romantisches Ingenieurswesen“ zeigt ein Saiteninstrument, das nicht nur eine neuartige Form der Tonabnahme besitzt, sondern auch ein wirkliches Erlernen der Spielweise erfordert.

Die bisherigen Instrumente von Soma Laboratory Lyra 4 und Lyra 8 waren eher auf intuitive Bedienung und klusterartige Klänge bzw. Drones ausgelegt. Auch der Prototyp des Drumsynthesizers, auf dessen Fertigstellung viele Fans immer noch sehnsüchtig warten, sprach weniger ausgebildete Musiker als Klangforscher an. Das ist bei Soma Laboratory Dvina ganz anders.

Die von Vlad Kreimer konstruierte Dvina, die man ungefähr mit fernöstlichen Instrumenten wie Erhu oder Sarangi vergleichen könnte, ist im Aufbau unglaublich simpel. Es gibt nur zwei Holzstäbe, die kreuzartig miteinander verbunden sind und zwei Saiten. Hierin liegt die Besonderheit des elektro-akustischen Instrumentes, das keinen Klangkörper besitzt. Die Saiten werden nicht mit einem herkömmlichen Pick-up abgenommen, sondern die Schwingungen werden direkt in das Magnetfeld eines Neodymiun Magneten, der einem der Holzstäbe untergebracht ist, übertragen.

Das bundlose Instrument kann mit einem Bogen gespielt werden und in einer zweiten Postion lassen sich die Saiten auch zupfen.

Das minimalistische Instrument wiegt nur 1,2 kg. Der Instrumentenhals, der die Saiten trägt, ist 88 cm lang, der Spielbereich beträgt 52 cm. Die beiden Saiten können unterschiedlich gestimmt werden, bei dem Instrument im Video ist es in C#/G#. Der sphärische Klang im Demo kommt von einem einfache Gitarren-Amp mit eingebautem Delay. Wenn Dvina in Prtoduktion gehen sollte, will Soma Laboratoy auch einen passenden Amp mit Distortion und Delay zum Instrument anbieten.

Doch noch steht nicht fest, ob Dvina gebaut werden wird. Mman wartet auf Feedback von potentiellen Interessenten. Deswegen, und weil Vlad Kreiner nicht viel Erfahrung im Bau von hölzernen, elektro-akustischen Instrumenten hat, sind die Preisangaben auch noch recht wage: Soma Laboratory Dvina würde sich voraussichtlich zwischen 200,- bis 500,- Euro bewegen, der dazugehörende Amp ungefähr 300,- Euro kosten.