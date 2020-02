Soma Laboratory Quantum Ocean – Binaural Noise Generator

Ein „elektro-schamanisches“ Projekt

Von Vlad Kreimer sind wir ja schon so manch exzentrisches Gerät gewöhnt, so verwundert es kaum, dass man mit dem Soma Laboratory Quantum Ocean in ganz anderen Sphären schweben soll.

Äußerlich erscheint Quantum Ocean wie eine erweiterte Version des Cyber Electronic Fieldrecorders Ether V2. Doch das dahinterstehende Konzept unterscheidet sich hier, denn Quantum Ocean gibt nicht einfach ein eingefangenes, elektromagnetisches Spektrum wieder, sondern besitzt selbst einen binauralen Noise Generator. Dieser wird über kleine Sensoren angesprochen. Ab dieser Stelle wird es esotherisch. In einem über 50 Seiten starken Handbuch beschreibt Vlad Kreimer wie man den Klang seiner selbst, von anderen Person, Tieren und Gegenständen wahrnimmt. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit „Body Diagnostics“, „Living Stream“, „Chaos“ und „Meditation“ um nur ein paar zu nennen. Das Handbuch kann als PDF direkt von der Webseite geladen werden, liegt aber dem Gerät auch als gedruckte Version bei.

Quantum Ocean ist 120 x 100 x 60mm groß, wird mit einer 9 Volt Batterie betrieben und benötigt nach dem Einschalten eine Startphase von ca. 40 Sekunden. Über einen 3,5 mm Kopfhörerausgang kann das Klangerlebnis abgenommen werden.

Soma beschreibt Quantum Ocean ausdrücklich als „very, very VERY experimental project“ und „a kind of modern ritual object for 21st-century explorers of the inner space“. Man sollte also bereit sein, sich auf die dahinterstehende Philosophie einzulassen – oder einfach damit herumexperimentieren. Jedenfalls ist das Lesen des Handbuchs vorab zu empfehlen.

Soma Laboratory Quantum Ocean kostet 150,- Euro netto (without VAT, shipping, customs, money transfer expenses). Für eine Bestellung nimmt direkt Kontakt mit Soma auf.