Chaos aus dem Äther

Soma Messeiver ist wieder eine absolut typische Vlad Kreimer-Erfindung. Es handelt sich um ein Radio für den Empfang im Kurzwellenbereich. Kreimer beschreibt es als ein „irrationales Gerät, mit dem man die Welt des ursprünglichen, wilden Radioempfangs erkunden kann – so, wie sie von den Pionieren der Radiokommunikation zuerst erlebt wurde.“

Soma Messeiver, kreatives Kurzwellen-Radio

Messeiver ist in der Lage ist, verschiedene Sender aus allen Teilen der Erde zu empfangen. Die Besonderheit des Gerätes besteht darin, dass es nicht über eine klassische Einstellfunktion verfügt, mit der man einen einzelnen Sender auswählen kann. Stattdessen fängt Messeiver einen großen Teil des „Radioäthers“ so ein, wie er ist. Auf diese Weise kann man mehrere Radiosender aus allen Ecken der Welt auf einmal hören.

Die Auswahl der Sender, ihre Lautstärke und ihr Klang werden durch eine Reihe von sich ständig ändernden natürlichen Parametern bestimmt: Wetter, Sonnenaktivität, kosmische Teilchen, Wolken und Dutzende anderer Phänomene bestimmen die Ausbreitung der Radiowellen.

Soma empfiehlt, das Manual vorab genau zu lesen, um zu erfahren, was die besten Rahmenbedingungen für den Betrieb von Messeiver sind. Die Nähe von Industrieanlage kann sich negativ auswirken, während eine ländliche Umgebung sehr ergiebig sein kann. Voraussetzung ist natürlich eine gute Antenne. Messeiver besitzt vier Anschlusspunkte für Antennen, die einfach mittels Kroko-Klemmen befestigt werden. Über mehrere Schalter lassen sich die Empfangsbedingungen anpassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bei Tests hat Kreimer herausgefunden, dass es eine besonders hohe Dichte an Stationen, die auf Kurzwelle senden, es in Asien gibt. In Europas Metropolen funktioniert das Radio jedoch besser als in Asien, da hier die Industriegebiete eher außerhalb sind.

Messeiver verfügt über einen Lautsprecher. Im Demovideo wurden die Sounds darüber mit einem Mikrophon aufgenommen, was zum authentischen Vintage-Charakter des Konzeptes beiträgt. Es gibt aber auch eine 6,3 mm Ausgangsbuchse.

Die Aufnahmen könnten als Ausgangsmaterial für Atmosphären, Samples und Texturen dienen. Man sollte sich jedoch des Copyrights bewusst sein, wenngleich bei den vermischten Zufallsklängen kein klar definiertes Ergebnis zu erwarten ist.

Die Stromversorgung kann zwischen den weltweit gebräuchlichen, unterschiedlichen Netzspannungen umgestellt werden. Alternativ ist ein Betrieb über ein 10-24 V Netzteil/Akku möglich, um das Radio auch unterwegs einsetzen zu können.

Soma Messeiver soll ungefähr in zwei Monaten verfügbar sein. Der Preis beträgt 560,- Euro, zzgl. Versand und Importkosten.