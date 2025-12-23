Flexibles Effektgerät mit Spatial- und Special-Effects

Mit schnellen Schritten geht es dem Jahresende entgegen, aber von Ruhe ist beim Blick auf die aktuellen Produktankündigungen noch keine Rede. Sind das schon die Vorboten der NAMM 2026? Wie auch immer, mit SOMA Warp kommt auf alle Fälle ein weiteres Desktop-Effektgerät auf den Markt. Diese Gerätegattung ist aktuell sehr angesagt. Anders sind die vielfältigen Neuerscheinungen aus diesem Bereich, wie bspw. Herbs and Stones Soft Memo, ginTronic Transparentsea oder Xenodrive von Erica Synths nicht zu erklären.

SOMA Warp, Desktop-Effektgerät

Das Multieffektgerät SOMA Warp bietet 15 Effekt-Algorithmen, die in drei Bereiche Spatial Effects, Special Effects und Dynamic Effects und Filters aufgeteilt sind.

Unter die Spatial Effekte fallen von traditionellen Hall-Effekten über granulare und experimentelle Algorithmen auch Pitch-Shifting-, Reverse- und Micro-Loop-Effekte. Die räumlichen Effekte zeichnen sich laut Hersteller durch extrem lange Ausklingzeiten aus und erlauben mit Feedbach-Ratios über 1 auch die Selbstoszillation. Um den Klang mit angemessenem Headroom unter Kontrolle zu halten, bieten alle generativen Algorithmen des SOMA Warp spezielle Module zur automatischen Lautstärkesteuerung.

Die Special Effects des WARP bieten Flanger, Sample-Rate-/Bit-Reduktion oder Vintage-Band-Simulationen, die Dynamic Effects und Filters umfassen Kompressoren, Filter und Distortion-Effekt, wobei SOMA betont, dass alle Effekte über spezielle, nicht ganz alltägliche Parameter verfügen.

Die wichtigsten Features im Überblick:

15 wählbare Effekt-Algorithmen, darunter Reverb, Granular Reverb, Granular Shimmer, Lo-Fi Delay, Micro Loops, Flanger, Tape-Simulation, Compressor, Overdrive, Filter und mehr

pro Algorithmus sind 4 Parameter am Gerät regelbar oder per CV-Eingang (3,5 mm Klinke) steuerbar

Mix-Regler mit CV-Eingang (3,5 mm Klinke)

Regler für Eingangs- und Ausgangspegel mit Signal-LEDs

Audioverarbeitung mit 24 Bit / 48 kHz

Frequenzbereich: 10 – 22.000 Hz

Stereo Audio-Eingang: 2 x 6,3 mm Klinke, TRS

Stereo Audio-Ausgang: 2 x 6,3 mm Klinke, TRS

solides Metallgehäuse

Abmessungen (B x T x H): 220 x 170 x 70 mm

Gewicht: 1,5 kg

Farbe: Schwarz

inkl. 12 V DC-Netzteil

SOMA Warp ist ab sofort zum Preis von 699,- Euro im Handel erhältlich.