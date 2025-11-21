ANZEIGE
Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO

Vermesst euer Studio und legt ein Kopfhörer-Profil dafür an!

21. November 2025
Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO

Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO

Mit seiner SoundID Reference hat Sonarworks bereits vor einigen Jahren eine sehr gute Möglichkeit entwickelt, akustische Probleme in nicht optimalen Räumen per Software in den Griff zu bekommen. Mit Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO geht die Firma nun einen Schritt weiter und ermöglicht es, einen Raum zu vermessen und dessen akustische Eigenschaften auf einen Kopfhörer zu übertragen.

Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO

Das Ganze klingt sehr spannend, denn mit Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO könnte es also möglich sein, den eigenen Abhörraum oder auch jeden anderen Raum akustisch einzufangen. So könnte man zumindest über Kopfhörer an jedem Ort so abhören, wie man es aus dem eigenen Raum her kennt.

Für die Messung liefert Sonarworks in seinem Virtual Monitoring PRO Paket binaurale In-Ear Mikrofone mit, mit denen ein individuelles Monitoring-Profil, basierend auf Raumakustik und Kopfform, erstellt werden kann. Der ganze Vorgang dauert zwischen 10 und 15 Minuten, danach wird von der Software ein akustisches Profil angelegt, das in der SoundID Reference App oder dem zugehörigen Plug-in geladen werden kann. So lassen sich auf Wunsch auch unterschiedliche Räume als Profil speichern und unterwegs, nachts oder einfach zu Hause auf der Couch nutzen.

Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO

Darüber hinaus bietet Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO vorgefertigte Presets von drei unterschiedlichen Speaker-Simulationen, sieben Consumer-Geräte und drei Auto-HiFi-Umgebungen.

Weitere Informationen gibt es im folgenden Video:

Einsetzen könnt ihr Sonarworks SoundID Reference Virtual Monitoring PRO unter macOS und Windows. Das Plug-in liegt in den Formaten VST, AAX und AU vor.

Wer SoundID Reference von Sonarworks bereits besitzt, benötigt für Virtual Monitoring PRO ein Upgrade, das 225,- Euro kostet. Darin enthalten ist die entsprechende Software und die In-Ear-Mikrofone. Das komplette Paket inkl. SoundID Reference, Virtual Monitoring PRO und den In-Ear-Mikrofonen kostet 289,- Euro.

