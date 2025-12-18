Neue Freemium-Version und Expansion erhältlich!

Den Hersteller Sonarworks kenne wir alle aufgrund seiner Raumkorrektur-Software für Windows und Mac, die dafür sorgt, dass ihr in eurem Homestudio besser abhören könnt. Im Mai 2024 veröffentlichte die Firma dann Sonarworks SoundID VoiceAI, ein DAW-Plug-in, mit dem ihr eure Stimme oder generell Aufnahmen von Sprechern und Sängern, verändern könnt. Jetzt gibt es das nächste große Update für das Plug-in.

Sonarworks SoundID VoiceAI

Mit der neuen Version von Sonarworks SoundID VoiceAI erweitert der Hersteller den Zugang zu KI-Stimmen mit der Einführung einer neuen „Freemium-Stufe“ für VoiceAI – ohne Angabe einer Kreditkarte, ohne Einschränkungen und ohne Ablaufdatum. Zusätzlich stellt Sonarworks das Korean Voices Expansion Pack vor, eine Sammlung von 10 Stimmen, die für K-Pop-, Anime-, Elektronik- und genreübergreifende Produktionen entwickelt wurden, die einen koreanischen Gesangscharakter erfordern.

ANZEIGE

VoiceAI Freemium

Wer die kostenfreie Version der Software nutzt, erhält einen uneingeschränkten Zugang zu acht Presets (vier Voices und vier Instrumente), die zu 100 % auf dem lokalen Rechner zum Einsatz kommen , d. h. es wird hierfür keine Cloud, kein Credit System o.ä. genutzt (im Gegensatz zur Vollversion der Software, siehe unten). Gerade für Einsteiger oder Nutzer, die einfach die Möglichkeiten von Sonarworks SoundID VoiceAI entdecken wollen, ist das ein interessantes Angebot.

Korean Voices Expansion Pack

Mit dem neu erhältlichen Korean Voices Expansion Pack bringt Sonarworks zehn neue Voices in die Software (fünf männliche, fünf weibliche Stimmen), die allesamt in Zusammenarbeit mit koreanischen Künstlern und Tonstudios entstanden sind. Diese sind laut Hersteller vor allem für den K-Pop-Bereich, aber auch für Game Audio, Anime, J-Pop, elektronische Tracks, Hip Hop und sogar Cinematic Scoring geeignet.

Das Korean Voices Expansion Pack kostet 29,- US-Dollar.

Hier unsere Original-News vom 8.5.2024

SoundID Voice AI bietet insgesamt 23 Stimmen sowie 21 Instrumente, d. h. ihr könnt eure eigene Stimme nicht nur in eine andere verwandeln, sondern auch damit wie ein Instrument klingen. Singen, sprechen, pfeifen – alles kann in eine andere Stimme oder sogar in einen Beat verwandelt werden.

ANZEIGE

Vollversion Sonarworks SoundID VoiceAI

Technisch läuft das Ganze so ab, dass ihr das SoundID VoiceAI Plug-in in eines eurer DAW-Projekte ladet, das SoundID Plug-in in den Aufnahmemodus versetzt und einmal das komplette Projekt bzw. eine Einzelspur durchlaufen lasst. Danach lädt das Plug-in die Audiodatei auf den Sonarworks Server, wandelt diese um und schickt sie über das Plug-in wieder in die DAW zurück.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck zum Plug-in machen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vor allem die Server-Aktivität wird sicherlich vielen Nutzern böse aufstoßen, denn was letztlich genau mit den eigenen Daten passiert, bleibt unklar. Und gleichzeitig muss der Rechner auch stets mit dem Internet verbunden sein. Auch die Tatsache, dass man die komplette Spur einmal abspielen muss, ist sicherlich nicht ausgereift. Eine ARA-Version wäre da deutlich praktischer. Da kann man nur hoffen, dass Sonarworks zeitnah ein Update liefert.

Und was kostet der Einsatz des Sonarworks SoundID VoiceAI Plug-ins? Sonarworks setzt hier auf ein Token-System, d. h. ihr kauft vorab eine bestimmte Anzahl von Token und könnt diese zum Bezahlen nutzen. Drei Pakete stehen zur Auswahl bereit: small, medium und large. 72.000 Token bekommt ihr im Paket small für 19,99 Euro. Laut Hersteller reicht das für ungefähr 120 Minuten Audiomaterial. Die beiden größeren Pakete kosten 39,99 Euro bzw. 69,99 Euro und bietet entsprechend größere Minutenpakete (300 bzw. 600 Minuten).

Wer sich zunächst einen Eindruck von den Möglichkeiten des Plug-ins machen möchte, kann dies mit Hilfe einer kostenlosen Demoversion tun. 9.000 Token könnt ihr damit innerhalb von 7 Tagen nutzen, danach müsst ihr euch für eines der o. g. Paket entscheiden. Bis zum 21.05.2024 gibt es eine Art Pre-Demo, über die ihr sogar 36.000 Token (für 7 Tage) bekommt.

Als Systemvoraussetzungen gibt Sonarworks macOS 11 bzw. Windows 10 an. Dank der klassischen Formate VST3, AU und AAX könnt ihr das Plug-in in allen gängigen DAWs einsetzen. Ganz wichtig: Laut Hersteller sind die mit dem Plug-in erzeugten Audiodaten urheberrechtsfrei einsetzbar!