Dieses Plug-in soll zum Experimentieren anregen

Kostenlose Plug-ins sind bei vielen Nutzern natürlich beliebt, vor allem wenn es dabei um Plug-ins geht, die von etablierten Herstellern entwickelt werden. Meist stecken Auskopplungen größerer Plug-in-Entwicklungen dahinter, manchmal werden auch bekannte Klassiker, die hier und da vielleicht schon in die Jahre gekommen sind, (zeitlich limitiert) kostenlos angeboten. Mit dem Sonible puffer:fish bietet ab sofort auch die österreichische Software-Schmiede Sonible ein Plug-in kostenlos an.

Sonible puffer:fish

Sonible präsentiert mit puffer:fish ein neues kostenloses Saturation-Plug-in, das eine humorvolle Benutzeroberfläche mit der typischen Klangqualität des Herstellers verbindet. Im Zentrum des Plug-ins stehen drei unterschiedliche Charakteroptionen, visualisiert als interaktive Kugelfische, mit denen Nutzer ihrem Sound „Wärme, Punch und grobe Verzerrungen“ verleihen können.

ANZEIGE

Sonible hat puffer:fish nach eigenen Aussagen entwickelt, um mehr spielerische Freude in den Mixing-Workflow zu bringen, denn manchmal entsteht Kreativität genau dort, wo Experimentierfreude den Ton angibt. Trotz seines humorvollen Ansatzes liefert Sonible puffer:fish den gleichen Klang, für die sonible bekannt ist.

puffer:fish ist unterhaltsam und bewusst einfach gehalten, bietet es doch lediglich zwei Regler: Puffiness bestimmt, wie viel Druck auf das Signal ausgeübt wird. Dreht man den Regler auf, wird das Signal dichter, voller und stärker gesättigt. Character bietet drei unterschiedliche Soundoptionen. Durch die Auswahl eines Fisches wird der Charakter der Sättigung bestimmt:

Tinyfin liefert einen weichen und satten Effekt und verleiht jeder Spur Wärme

Twitchgill ermöglicht Texturierungen, die von warm bis völlig verrückt reichen können

Spikeskin steht für Overdrive und fügt aggressive Verzerrungseffekte hinzu

Die Kugelfische selbst fungieren zudem als visuelle Reaktionsanzeigen. Mit steigender Puffiness wird der Effekt intensiver und die Fische blähen sich auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Lust am Experimentieren zu wecken, war eines der Ziele bei der Entwicklung von Sonible puffer:fish. Daher gibt es keine Presets und keine endlosen Menüs.

puffer:fish ist ab sofort als kostenloser Download auf der Sonible Website erhältlich.