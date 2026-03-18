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Sonible pure level, Plug-in

Leveling - hiermit geht's ganz einfach!

18. März 2026
sonible pure level

Sonible pure level, Plug-in

Der österreichische Hersteller Sonible erweitert sein pure:bundle um ein neues Plug-in. Sonible pure level bietet eine einfache Möglichkeit, Aufnahmen in ihrem Pegel konstant zu halten und gleichzeitig eine natürliche Dynamik zu bewahren. Dank einer Gruppen-Funktion kann für mehrere Instanzen des Plug-ins sogar eine gemeinsame Ziel-Lautstärke definiert werden.

Sonible pure level

Das neue Sonible Plug-in pure level gleicht Pegelschwankungen automatisch aus, so dass Spuren in ihrer Lautstärke stabil bleiben und Nutzer eine verlässliche Ausgangsbasis für den Mix erhalten. Dabei setzt der Hersteller auf eine Kombination aus intelligentem Leveling und Level Riding und möchte mit pure level dafür sorgen, dass sich Vocals, Dialoge und Instrumente einfach im Mix positionieren lassen.

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Sonible pure level, Plug-in

Das Plug-in kann jedoch noch etwas mehr. Es verfügt über eine Gruppen-Funktion, mit der sich mehrere Spuren als gemeinsames Element steuern lassen. Jede Spur wird dabei unabhängig stabilisiert, während die finale Ausgangslautstärke innerhalb der Gruppe synchronisiert wird. So lassen sich Backing-Vocal-Stacks, mehrere Gitarren-Spuren oder Mehrspuraufnahmen einfach aufeinander abstimmen, ohne die Nuancen der einzelnen Spuren zu verlieren. Mit einer intelligenten Signalanalyse erfasst pure level das Eingangsmaterial und gleicht kurzfristige Pegelschwankungen durch dynamisches Level Riding aus.

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Im Gegensatz zu herkömmlichen Leveling-Tools kombiniert pure level Pegelstabilisierung und Mix-Positionierung in einem Plug-in. Änderungen der Ziel-Lautstärke beeinflussen dabei nicht die Dynamik des Signals – stattdessen wird nur der Pegel des bereits ausbalancierten Signals entsprechend angepasst.

Die wichtigsten pure level Features im Überblick:

  • automatisches Leveling und dynamisches Level Riding
  • Gruppen-Funktion für abgestimmte Pegel über mehrere Spuren hinweg
  • KI-gestützte Analyse und intelligente Signalverarbeitung
  • einfache Benutzeroberflächen
  • verfügbar für PC und Mac in den Formaten VST, AU und AAX

Sonible pure level und alle individuellen pure:bundle Plug-ins sind bis zum 20.04.2026 zum Einführungspreis von 25,- Euro erhältlich. Der reguläre Preis beläuft sich auf 39,- Euro. Das Sonible pure:bundle ist ab sofort zum Einführungspreis von 99,- Euro (reg. 159,- Euro) erhältlich.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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