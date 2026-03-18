Leveling - hiermit geht's ganz einfach!

Der österreichische Hersteller Sonible erweitert sein pure:bundle um ein neues Plug-in. Sonible pure level bietet eine einfache Möglichkeit, Aufnahmen in ihrem Pegel konstant zu halten und gleichzeitig eine natürliche Dynamik zu bewahren. Dank einer Gruppen-Funktion kann für mehrere Instanzen des Plug-ins sogar eine gemeinsame Ziel-Lautstärke definiert werden.

Sonible pure level

Das neue Sonible Plug-in pure level gleicht Pegelschwankungen automatisch aus, so dass Spuren in ihrer Lautstärke stabil bleiben und Nutzer eine verlässliche Ausgangsbasis für den Mix erhalten. Dabei setzt der Hersteller auf eine Kombination aus intelligentem Leveling und Level Riding und möchte mit pure level dafür sorgen, dass sich Vocals, Dialoge und Instrumente einfach im Mix positionieren lassen.

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Das Plug-in kann jedoch noch etwas mehr. Es verfügt über eine Gruppen-Funktion, mit der sich mehrere Spuren als gemeinsames Element steuern lassen. Jede Spur wird dabei unabhängig stabilisiert, während die finale Ausgangslautstärke innerhalb der Gruppe synchronisiert wird. So lassen sich Backing-Vocal-Stacks, mehrere Gitarren-Spuren oder Mehrspuraufnahmen einfach aufeinander abstimmen, ohne die Nuancen der einzelnen Spuren zu verlieren. Mit einer intelligenten Signalanalyse erfasst pure level das Eingangsmaterial und gleicht kurzfristige Pegelschwankungen durch dynamisches Level Riding aus.

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Im Gegensatz zu herkömmlichen Leveling-Tools kombiniert pure level Pegelstabilisierung und Mix-Positionierung in einem Plug-in. Änderungen der Ziel-Lautstärke beeinflussen dabei nicht die Dynamik des Signals – stattdessen wird nur der Pegel des bereits ausbalancierten Signals entsprechend angepasst.

Die wichtigsten pure level Features im Überblick:

automatisches Leveling und dynamisches Level Riding

Gruppen-Funktion für abgestimmte Pegel über mehrere Spuren hinweg

KI-gestützte Analyse und intelligente Signalverarbeitung

einfache Benutzeroberflächen

verfügbar für PC und Mac in den Formaten VST, AU und AAX

Sonible pure level und alle individuellen pure:bundle Plug-ins sind bis zum 20.04.2026 zum Einführungspreis von 25,- Euro erhältlich. Der reguläre Preis beläuft sich auf 39,- Euro. Das Sonible pure:bundle ist ab sofort zum Einführungspreis von 99,- Euro (reg. 159,- Euro) erhältlich.