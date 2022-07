Sonible Smart Comp 2, Kompressor Plug-in mit KI

Smarter Kompressor für die DAW

Die „smarten“ Audio-Plug-ins der österreichischen Software-Firma Sonible hatten wir in den letzten Jahren bereits des Öfteren im Test. So unterschiedlich die Produktionsbereiche sind, die Sonible mit seinen Plug-ins abdeckt – Reverb, Kompressor und Equalizer – der Grundtenor war stets derselbe. Tolle Software-Plug-ins, die mit interessanten Features aufwarten, die bei Weitem nicht jeder Hersteller zu bieten hat.

Sonibles neuestes Audio-Plug-in smart:comp 2 vereint laut Hersteller nun „… einen mehrdimensionalen Kompressionsansatz mit zahlreichen Möglichkeiten für kreative Klangbearbeitung. Somit ist smart:comp 2 ein außerordentlich vielseitig einsetzbarer Kompressor, der sowohl für Produzenten mit einer Vorliebe für transparenten Klang entwickelt wurde als auch für experimentierfreudige Sounddesigner – und für jeden dazwischen.“

ANZEIGE

Der Smart Comp 2 ist ein Kompressor-Plug-in mit intelligenter Signalverarbeitung und automatischer Parametrisierung. Mit zahlreichen neuen Profilen findet das Plug-in eine ausgewogene Dynamik in Einzeltracks, Instrument-Bussen und sogar ganzen Mixes. Nutzer können stufenlos den Kompressionscharakter zwischen klar/subtil und effektgeladen/aggressiv einstellen.

Die spektrale Verarbeitung stellt dabei eine kontinuierliche dynamische Balance sicher – mehr als 2.000 Bänder arbeiten laufend daran, die Transparenz der Kompression zu optimieren. Diese Technologie steckt auch hinter smart:comp 2’s frequenzabhängigem Sidechain-Ducking. Potenzielle spektrale Konflikte zwischen dem Input- und dem Sidechain-Signal werden automatisch behoben, wodurch das Sidechain-Signal den Platz bekommt, den es braucht – und zwar nur dort, wo es auch wirklich notwendig ist.

Obwohl im Inneren von smart:comp 2 eine Kombination aus komplexen Algorithmen arbeitet, bleibt die Bedienung laut Sonible unkompliziert und intuitiv, denn sie basiert auf der vertrauten Handhabung eines klassischen Singleband-Kompressors.

Der KI-gestützte Audiokompressor Smart Comp 2 beinhaltet eine Reihe an neuen Features, die dem Nutzer kreative Freiheit geben. So erlaubt eine frei einstellbare Transferfunktion unkonventionelle Eingriffe, wie etwa das selektive Anheben bestimmter Pegelbereiche oder die Nachbildung eines aus der Parallel-Kompression bekannten Übertragungsverhaltens. Auch der zeitliche Verlauf von Attack und Release kann präzise bestimmt werden.

Smart:comp 2 bietet eine Vielzahl an Features, so u. a. ein Mid/Side-Modus oder Input-Level-Riding. Um alle Parameter und deren Einfluss auf das Signal im Auge zu behalten, bietet smart:comp 2 außerdem Monitoringelemente, wie Instant-Impact-Prediction, Kompressions-Mapping und ein RMS-Histogramm, das in Echtzeit Informationen zur Dynamik eines Tracks liefert.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

smart:comp 2 – Hauptfunktionen

automatische Parametrisierung mit nur einem Klick

spektrale Verarbeitung für tonale und dynamische Balance

frequenzabhängiges Ducking, um Platz für das Sidechain-Signal zu schaffen

Freiform-Transferkurve und Templates für unkonventionelle Kompressionsziele

Color- und Style-Parameter, um den Kompressionscharakter zu definieren

interaktive Echtzeit-Visualisierung jeder Parameterveränderung

automatischer Output-Gain, Mid/Side-Modus, Input-LevelRiding, Surround-Sound-Unterstützung …

Der Sonible Smart:Comp 2 ist ab sofort zum Einführungspreis von 89,- Euro erhältlich. Dieser gilt bis zum 31.08.2022. Danach wird das Plug-in 129,- Euro kosten.