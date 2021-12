Sonible Smart Limit, Lautheits-/Limiter Plug-in

Furchtbar dieser LoudnessWar. In sofern hat Sonible alles richtig gemacht. Loudness und Qualitätskontrolle. Das ist es was der Musiker aus seiner Sicht nicht braucht, aber der Hörer möchte. Dann soll er es bekommen. Ganz klar ein Grund, warum ich mir das (noch) exotische Plug-in mal genauer zu Gemüte führe. iZotope war mit der Idee etwas schneller, aber mit dem Unterschied: iZotope mastert zu leise…Klingt doof, ist doof, aber ist eben so. Nachtrag: Ein paar authentische und vor allem laute Songbeispiele wären nice gewesen, trotz YT-Video Felix. Aber macht nichts! Die Musiker wissen, was hier das klangliche Ziel sein soll.