Was kann Version 2 des smarten Reverb-Plug-ins besser?

Vor knapp fünf Jahren präsentierte der österreichische Hersteller Sonible sein erstes KI-gestütztes Hall-Plug-in. Mit Sonible Smart Reverb 2 kommt nun Version 2 davon auf den Markt.

Sonible Smart Reverb 2

Herzstück des Plug-ins Sonible Smart Reverb 2 ist die Möglichkeit kanalübergreifend zu arbeiten, d.h. anstatt jede Spur isoliert zu behandeln, ermöglicht dieses Halleffekt-Plug-in die Kommunikation mehrerer Instanzen untereinander. Die zweite Version von Smart Reverb führt auch perzeptive Steuerelemente, ein neues Set an Reverb-Stilen und erweiterte manuelle Bearbeitungsoptionen ein.

ANZEIGE

Dank der o.g. „Kommunikation“ ermöglicht Smart Reverb 2, dass mehrere Plug-in-Instanzen in Echtzeit zusammenarbeiten, was laut Entwickler dazu führen soll, dass sich Klangquellen einfacher in einem gemeinsamen akustischen Raum positionieren lassen.

Mit der ersten Version von Smart Reverb führte Sonible den Quellen-adaptiven Nachhall ein, eine Technologie, die das Audiomaterial analysiert und ein Nachhallprofil erstellt, das sowohl die charakterlichen als auch strukturellen Eigenschaften des Quellsignals ergänzt. Für Sonible Smart Reverb 2 wurde dies zu einem inhaltsorientierten Ansatz erweitert. Auch wurde laut Sonible die Signalverarbeitung umfassend verbessert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Während Sonible Smart Reverb 2 mit intelligenter Verarbeitung sicherstellt, dass die Impulsantwort des Halls passend zum Eingangssignal ist, haben Nutzer dennoch die volle Kontrolle über den räumlichen Charakter. Die Reverb Matrix ermöglicht eine intuitive Gestaltung rund um vier klassische Halltypen: Room, Hall, Plate und Spring. Mit dem interaktiven 2D-Bedienfeld können mehrere Stile kombiniert werden, um einen Raum zu schaffen, der den klanglichen Wünschen des Nutzers entspricht.

Key Features

Kanalübergreifende Kommunikation: Kontrolle mehrerer Reverb-Instanzen über verschiedene Spuren hinweg für einen homogenen räumlichen Mix – alles von einer einzigen Instanz aus.

Automatisches Unmasking mehrerer Halleffekte: Sorgt automatisch für Klarheit und räumliche Integrität, selbst in dichten Arrangements.

Halleffekte, die dank KI perfekt passen: Intelligente Verarbeitung passt den Nachhall an die Charakteristiken der Signalquelle und des Mixes an.

Perzeptive Kontrollelemente: Steuerung der Reverb-Eigenschaften über perzeptive Parameter – Distance, Size, Width, Color und Clarity

Reverb Matrix: Ermöglicht ein nahtloses Navigieren zwischen Room-, Hall-, Plate- und Spring-Reverb, um individuelle Halleffekte zu gestalten.

Sonible Smart Reverb 2 ist ab heute zum Einführungspreis von 89,- Euro (regulär 129,- Euro) erhältlich. Für Bestandskunden von Sonible gibt es personalisierte Upgrade-Angebote.

Einsetzen könnt ihr den smarten Reverb unter macOS und Windows in den Formaten VST, VST3, AU und AAX. Zur Autorisierung ist ein iLok-Account, jedoch kein physischer iLok-USB-Dongle notwendig.