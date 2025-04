Sonic Academy VELA Reverb Plugin Beta Test

Grenzenlose Hall(t)räume per Mausklick

Das Sonic Academy VELA Reverb Plugin bietet umfangreiche, grafische Einstellmöglichkeiten, fernab der herkömmlichen Faltungsalgorithmen.

ANZEIGE

Reverb Plugins gibt’s ja nun wirklich reichlich in den unergründlichen Weiten des Internets. Allerdings basieren diese meist auf den immer gleichen Algorithmen bzw. Berechnungen, nämlich den Faltungen und Impulsantworten. Dazu gibt’s hier einen kleinen Workshop, falls ihr da Genaueres erfahren möchtet.

Sonic Academy VELA Reverb Plugin

Das Sonic Academy VELA Reverb Plugin geht da nun ein anderen Weg, hier wird auf eine „knotenbasierte“ Architektur gesetzt, die völlig frei editierbar ist und deren Hall per grafischer Oberfläche bearbeitet und zum Klingen gebracht werden kann. Dabei werden Decay, Density und alle weiteren Parameter des Halls per Kurven beeinflusst.

Diese Architektur ermöglicht es einerseits, realistische Reverbs, wie sie zum Beispiel die bekannten Plugins von Lexicon oder tc bieten, zu simulieren, was sich auch in einigen der Presets schon niederschlägt, andererseits sind der Kreativität keine wirklichen Grenzen gesetzt. Der Hall soll pulsieren? Bitteschön. Oder soll er nach einer gewissen Zeit noch mal ansteigen? Auch kein Problem, alles per Maus in Sekunden einstellbar.

Besonderer Wert wird auch auf die Beschaffenheit der Early Reflections gelegt, denn diese sind für die Charakteristik des Reverbs entscheidend. Hier gibt es einen Editor, der die volle Kontrolle über die ERs ermöglicht.

ANZEIGE

Das scheint eine wahre Spielwiese für kreative Sounddesigner zu werden, aber dank der komplett offenen Struktur können sich auch die Liebhaber herkömmlicher Reverbs angesprochen fühlen. Statt endlos vieler, unterschiedlicher Plugins, könnte das Sonic Academy VELA Reverb Plugin das einzige sein, das man jemals brauchen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der Website des Herstellers gibt es ein witziges Quiz, bei dem man schon mal überprüfen kann, ob man das vom VELA emulierte Reverb vom Original bekannter Hersteller unterscheiden kann.

Das, was hier im Video zu hören ist, klingt schon fantastisch und ihr könnt euch die Public Beta Version des Sonic Academy VELA Reverb Plugins in den Formaten AU und VST3 bereits jetzt kostenfrei laden. Der offizielle Release dieser spannenden Software erfolgt hoffentlich noch Ende dieses Monats, ein finaler Verkaufspreis steht allerdings noch nicht fest.