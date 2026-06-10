Sounds per Prompt

Sonic Charge PhenoType ist eine kostenlose Erweiterung für das Synthesizer Plug-in Synplant 2. Über diese Erweiterung lassen sich Patches durch Eingaben von Prompts generieren.

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Sonic Charge PhenoType – Add-on für Synthplant 2

PhenoType ist ein Textfeld, in das vom User einfache Beschreibungen, sprich Prompts, des gewünschten Klanges eingegeben werden. Das können Sounds, Instrumente oder atmosphärische Texturen sein, die mit oder ohne Effekte ausgestattet sind. Beispielweise ein Bass mit Distortion, Streicher mit Hall, ein Synth-Chor usw. Das Ergebnis kann wie generiert verwendet oder als Ausgangspunkt für weitere Editierung bzw. Synplant-Evolutionen genommen werden.

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Für alternative Ergebnisse gibt es auch eine Zufallsfunktion. Alle Berechnungen erfolgen innerhalb von Synplant 2. Es gibt keine Cloud-Anbindung und der Rechner muss nicht mit dem Internet verbunden sein. Derzeit zeigt das Add-on den Zusatz v1.0. Das bedeutet wohl, dass die User in Zukunft noch mehr von PhenoType erwarten dürfen.

Sonic Charge PhenoType steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Das Add-on arbeitet nur mit Synplant 2. Besitzer der ersten Version Synplant können für 50,- Euro auf Version 2 upgraden.

Unseren Testbericht zum Synthesizer Plug-in Synplant 2 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.