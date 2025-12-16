Der Siemens W295b EQ als Plug-in

Den Hersteller Sonic World kennen wir als Vintage-Spezialisten. U. a. haben wir bereits den „The Brick“ für euch getestet. Sonic World Telsie S ist nun das erste Plug-in der Firma.

Sonic World Telsie S

Bei Telsie S handelt es sich um ein 3-Band-Equalizer-Plug-in, das auf dem berühmten Siemens W295b Equalizer aus den 1970er-Jahren basiert. Der in diskreter Class-A-Technik aufgebaute W295b ist bekannt für seine außerordentlich luftigen Höhen und voluminösen Bässe.

Wie das ursprüngliche Hardware-Gerät verfügt das Plug-in Sonic World Telsie S über ein Low-Shelf-Filter bei 40 Hz und ein High-Shelf-Filter bei 15 kHz. Das Mittenband ist ein Präsenz-/Absenz-Filter mit sechs wählbaren Mittenfrequenzen.

Darüber hinaus bietet das Plug-in einige moderne Features, die es bei der originalen Hardware nicht gibt:

Low Band Filter mit zusätzlichen Frequenzen

Als Alternative zum 40 Hz Low-Shelf-Filter des Originalgeräts bietet das Plug-in ein Peak-Filter mit Mittenfrequenzen bei 40, 60, 100, 160 und 220 Hz. Diese Peak-Filter Frequenzen verfügen über einen proportionalen Q-Faktor. Im Vergleich zum ursprünglichen Shelving-Filter bei 40 Hz bieten diese zusätzlichen Peak-Filterfrequenzen deutlich mehr klangliche Möglichkeiten.

High Band Filter mit zusätzlichen Frequenzen und AIR-Schalter

Das Höhenband verfügt über das originale 15 kHz High-Shelf-Filter des W295b mit seinen wunderbar luftigen Höhen, die jedes Signal veredeln. Alternativ stehen zwei zusätzliche Peak-Filter mit Mittenfrequenzen bei 12 kHz und 14 kHz zur Verfügung, die ebenfalls eine maximale Anhebung oder Absenkung von 15 dB in 3dB-Schritten ermöglichen.

Der AIR-Schalter erweitert den Frequenzgang des hohen Frequenzbereichs erheblich. Der AIR-Effekt wird umso deutlicher, je höher die Abtastrate der Session ist.

X-Over Low Band/Mid Band und Mid Band/High Band

Beim analogen W295b hatte eine Anhebung oder Absenkung im 40-Hz-Shelf-Band einen klanglichen Einfluss bis in den Mittenbereich von etwa 2 kHz. Beim 15-kHz-Shelf-Band wiederum hatte eine Anhebung oder Absenkung einen klanglichen Einfluss schon ab etwa 200 Hz. Dies führte zu unerwünscht angehobenen oder abgesenkten Frequenzbereichen, obwohl man nur viel höhere oder tiefere Frequenzen bearbeiten wollte.

Um diesen Effekt zu vermeiden, kommen beim Sonic World Telsie S Plug-in die beiden X-Over-Frequenzregler zum Einsatz. Die Übernahmefrequenzen liegen voreingestellt beim Low/Mid Band X-Over bei 500 Hz und beim Mid/High Band X-Over bei 7 kHz. Damit wird der oben erwähnte Effekt vermieden. Der Low- und der High-Shelf arbeiten in einem optimalen Bereich, der soundmässig Sinn macht.

Harmonics Funktion

Jedes der drei Equalizer-Bänder verfügt über eine eigene Harmonics-Funktion mit den beiden Parametern ”Drive” und ”Out”. Mit dem ”Drive“-Regler wird die Stärke der zugefügten Harmonics eingestellt.

Mit dem ”Out“-Regler kann die Menge der Harmonics, die dem cleanen Signal zugemischt werden, eingestellt werden. Beide Parameter sind miteinander verlinkt. ”Drive” und ”Out” können jedoch auch separat eingestellt werden, wenn die Verlinkung deaktiviert wird.

Low-Cut-/High-Pass- und High-Cut/Low-Pass-Filter

Die beiden Low- und High-Cut-Filter dienen der Bereinigung des Frequenzbereichs des Signals.

Die Grenzfrequenz ist frei wählbar, beide Filter haben eine musikalisch klingende Flankensteilheit von -12 dB pro Oktave.

Master-Gain und Parameterleiste

Master-Gain dient zum Ausgleich von Pegelunterschieden, die beispielsweise durch Anhebungen oder Absenkungen des Equalizers oder durch Hinzufügen der Harmonics verursacht werden.

In der Parameterleiste werden die eingestellten Werte der drei Harmonics-Bänder, der Low- und High-Cut-Filter, die Übernahmefrequenzen der beiden X-Over Regler sowie des Master-Gains angezeigt.

Ab sofort ist Sonic World Telsie S zum Einführungspreis von 89,- Euro erhältlich (bis zum 31.01.2026). Später wird das Plug-in 129,- Euro kosten. Einsetzen könnt ihr das EQ-Plug-in unter Windows (ab Version 11) oder macOS (ab 10.13). Es liegt in den Formaten VST3, AU, AAX Native und AudioSuite vor.