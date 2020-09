Sonicsmith ConVertor E1 & MIDVertor E1 – Pitch-to-CV/MIDI Module

Audio-Steuerung für Modular & Synthesizer

Sonicsmith ist Spezialist für mit Audiosignalen gesteuerte Synthesizer. Das Eurorack-Modul ConVertor E1 ist eine Weiterentwicklung der Standalone-Geräte ConVertor und ConVertor+. Mit dem Erweiterungsmodul MIDVertor E1 lässt sich sogar Pitch-to-MIDI damit realisieren.

Sonicsmith ConVertor E1 arbeitet mit einem neu entwickelten Algorithmus für die Tonhöhenerkennung, der laut Hersteller deutlich präziser arbeitet, ohne dass das Eingangssignal gefiltert werden muss und umfasst einen Bereich von acht Oktaven (ca. von 25 Hz bis 6 kHz).

Aus dem anliegenden Signal wird eine Pitch CV, eine ENV CV und ein Gate-Signal generiert. Außerdem wird das Audiosignal, nach dem schaltbaren Hi-Z Eingangsverstärker und einem Hochpassfilter, parallel wieder ausgegeben.

Ferner verfügt das Modul über einen VCO, der direkt von dem Audiosignal angesteuert wird und mit anderen Modulen im System verbunden werden kann.

Bis zu sechs ConVertor E1 können an das optionale Erweiterungsmodul MIDVertor E1 angeschlossen werden, das die Signale in MIDI-Noten umwandelt. Außerdem lässt sich ein Sustain-Pedal anschließen, um die Noten zu halten und es können noch weitere MIDI-Befehle erzeugt werden. MIDVertor E1 ist „MIDI 2.0 ready“ und besitzt einen Open Source Code, so dass Programmierer für C++ eine eigene Firmware mit alternative Features entwickeln können.

Beide Module sind 6 TE breit und werden für eine High-Speed-Kommunikation untereinander mit einem separaten 4-Pin Kabel verbunden. Für die maximal sechsfache Verbindung gibt es den Sonicsmith Bus, worüber polyphone Anwendungen und Arpeggios möglich sind. Nicht näher benannte zukünftige Features (aber USB wird schon mal ins Spiel gebracht) werden ebenfalls damit realisiert werden.

Sonicsmith ConVertor E1 und MIDVertor E1 können ab sofort vorbestellt werden und werden voraussichtlich Ende Januar 2021 verfügbar sein.