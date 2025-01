Wenn Wavetables trommeln

Sonicware CyDrums ist eine neuartige Drum Machine, die weder analoge noch VA-Synthese zur Erzeugung von Drums und Percussion nutzt. Der Hersteller nennt es: „4D Drum Sounds That React, Transform, and Evolve„.

Sonicware CyDrums, digitaler Drum-Synthesizer

CyDrums gehört nicht zur Liven-Serie, sondern besitzt das gleiche kompakte Format wie die Sampler Sonicware SmplTrek oder Lofi-12 XT und verfügt somit im Gegensatz zu den Liven-Geräten über ein grafikfähiges Display und USB.

Die Klangerzeugung basiert auf einem dualen Wavetable-Oszillator, der auf 64 Wavetables mit bis zu 256 Single Cycle Waves zugreifen kann. Darunter sind Wavetables mit Standardwellenformen, aber auch komplexe harmonische Verläufe ebenso wie verzerrte Klänge für Glitch- und Bitcrush-Sounds.

Es lassen sich Start- und Endposition, Abspielrichtung mit verschiedenen Modi, Geschwindigkeit und Verlaufskurven einstellen. Zwei Parameter können mit Velocity und Pressure über die Drumpads dynamisch gesteuert werden.

CyDrums verfügt über 22 unterschiedliche Strukturen mit dualen Wavetables, Noise und Pulse Sources, die für verschiedene Drums ausgelegt sind: Bass Drum, Snare, Toms, Hihats, Percussion, Synthesizer usw. Einige Strukturen haben zusätzlich ein Filter oder FM integriert.

Ab Werk sind 520 vorprogrammierte Sound Patches abgespeichert, mit denen man sofort loslegen kann.

Die Sounds lassen sich mit einer umfangreichen Effektsektion weiter bearbeiten. Es gibt fünf Routings, in denen zwei Insert-FX, ein Reverb und ein Master-Effect unterschiedliche angeordnet werden. Bei den Insert-FX hat man die Wahl aus 22 Algorithmen, wie Isolator, Delay, Vinyl Noise, Filter, Over Drive etc. Für den Master-Effect stehen fünf Algorithmen bereit, die auf die Summenbearbeitung ausgelegt sind.

Die Drum Machine verfügt über einen Sequencer mit acht Spuren und bis zu 128 Steps. Der Workflow entspricht dem des Lofi-12 XT. Es können pro Projekt bis zu 128 Patterns gespeichert werden. Über die vier Drehregler lassen sich Parameter wie VariSpeed, Randomize, Length und Release für eine Live-Performance in Echtzeit verändern.

CyDrums kann mit Batterien betrieben werden und verfügt über einen integrierten Lautsprecher. Es gibt analoge Ein- und Ausgänge, aber Audio kann auch via USB ausgegeben werden. Die Einbindung im Studio bzw. in einem Setup erfolgt via MIDI (5-Pin DIN) und analoge Sync-I/O.

Sonicware CyDrums wird voraussichtlich ab Februar erhältlich sein. Die Drum Machine kann ab sofort zum Preorder-Preis von 399,- US-Dollar beim Hersteller vorbestellt werden. Der reguläre Preis wird 469,- Euro betragen.