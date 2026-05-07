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Superbooth 26: Sonicware deconstruct Minimal, Groovebox

Drums, Bass-Synth & Sampler

7. Mai 2026

Sonicware deconstruct Minimal Groovebox am

Mit Sonicware deconstruct MINIMAL erweitert Entwickler Yu Endo seine Flotte an spezialisierten Grooveboxen. Diesmal geht es klar in Richtung Techno. Sonicware stellt auf der Superbooth 26 seine Tools am Stand W317 aus.

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Sonicware deconstruct MINIMAL – 3-in-1 Groovebox

Ein bekanntes Gehäuse, aber ein neues Konzept. Die Groovebox kombiniert eine Drum-Maschine mit 10 Tracks, einen 4-Track Sampler, der auch einen Looper enthält und einen virtuell-analogen Bass-Synthesizer. Effekte dürfen natürlich auch nicht fehlen, um die Minimal-Tracks abzurunden.

Für den Drum-Part hält deconstruct MINIMAL 16 Kits mit insgesamt 132 Sound bereit. Kick und Snare werden mit einer eigenen Synth-Engine erzeugt, die restlichen Drums sind Samples, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen aus der TR-909.
Pro Track lassen sich Accent und De-Accent, Random-Velocity, Swing, Substeps und Parameter-Locks setzen, um die Beats lebendig zu gestalten.

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Der Sampler kann auf drei Tracks One-Shots, Loops und Phrasen (2 oder 4 Sekunden in Mono) abspielen, die sich über den Sequencer abspielen lassen. Track 10 ist für einen Looper reserviert. Hier können bis zu 8 Sekunden in Stereo aufgenommen werden. Dieser Track passt sich mit Timestretching in Echtzeit an das Tempo an.

Der monophone Bass-Synthesizer hat eine neu entwickelte Engine, die selbstredend von der TB-303 inspiriert ist. Es gibt jedoch zusätzliche Optionen, wie z. B. Sub-Bass und ein integrierter Overdrive. Parameter wie Cutoff, Resonance, Glide/Curve, Decay und Gate Time lassen sich über Regler spontan bedienen.

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Die Effektsektion besteht aus einem Reverb und einem Delay im Tape-Echo-Stil. Pro Track können diese mit eigenen Send-Wegen angesteuert werden. Für die Drum-Tracks ist ein Isolator, vorhanden mit dem sich der Sound formen lässt. Im Master-Bereich gibt es DJ-typische Effekte: Sweep Filter, Phaser, Distortion, Snip Loop und Ducking Comp.

Sonicware deconstruct MINIMAL soll in einigen Wochen verfügbar sein.

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der jim RED

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