Jetzt offiziell im Sonicware-Programm

Als der Sonicware ELZ_1 play vor über einem Jahr erstmals angekündigt wurde, war nur von einem Projekt in begrenzter Stückzahl die Rede, das der Entwickler Dr. Yu Endo in Eigenregie durchziehen wollte. Nun wird der kleine Synthesizer jedoch in das reguläre Programm von Sonicware aufgenommen.

ANZEIGE

Sonicware ELZ_1 play, Multi-Engine-Synthesizer

Der ELZ_1 play ist eine verbesserte Version des ursprünglichen ELZ_1 von 2018, die mit einer neuen Engine, eingebauten Lautsprechern und mehr Bedienelementen ausgestattet wurde. Der Synthesizer verfügt über 17 unterschiedliche Algorithmen für die Klangerzeugung, die je nach gewähltem Modell zwischen 6 und 20 Stimmen erzeugen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zu den Algorithmen zählen verschiedene Varianten von herkömmlichen Oszillatoren, LoFi. und 8-Bit-Oszillatoren, Granular-Synth, Wavemorphing, Drum-Machine (SmplTrek-kompatibel) und Sampling mit 3x fünf Sekunden Speicherzeit.

Zur weiteren Bearbeitung der Sounds sind ein Multimodefilter, Insert- und Master FX mit 33 Algorithmen, ein Peak-EQ und mehrere Hüllkurvengeneratoren vorhanden. Außerdem verfügt das Gerät über einen 4-Track-Looper.

Der Sonicware ELZ_1 play wird in zwei Versionen mit weißen und schwarzen Tasten erhältlich sein. Die Standardausführung kostet 699,- Euro, die Black-Version 729,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 22. Juni 2023

ANZEIGE

Dr. Yu Endo, der Chef-Entwickler von Sonicware, bereitet die Wiederkehr des digitalen Synthesizers ELZ_1 vor, der den Namenszusatz „play“ erhalten wird. Das Projekt ist noch in der Entwicklung, doch man hat sich den Oktober als Zielmarke gesetzt.

Mit dem ELZ_1 machte Sonicware 2018 auf sich aufmerksam. Nach einiger Zeit wurde die Produktion nicht mehr fortgeführt, da einerseits die Liven-Serie auf den Plan trat und andererseits die Nicht-Verfügbarkeit von Bauteilen zu Problemen führte.

Nun will sich Yu Endo unter dem Slogan „Dr.’s Journey“ nacheinander verschiedenen Projekten widmen. Den Anfang macht der ELZ_1 play.

Sonicware ELZ_1 play – Multi-Engine-Synthesizer

Die play-Version des ELZ_1 wurde sowohl im Inneren als auch am Panel überarbeitet. Der Formfaktor und das 3-oktavige Mini-Keyboard sowie das Display und die fünf Encoder sind geblieben, jedoch sind eine Reihe von Funktionstasten hinzugekommen. Da die internen Stereo-Speaker an die Seiten verlagert wurden, gibt es auf der Oberfläche mehr Platz dafür.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Engine bietet 14 unterschiedliche Algorithmen für die Klangerzeugung, darunter Standard Oscillator, verschiedene 8-Bit Synths, FM, Granular und weitere. Zusätzlich ist eine Drum Engine vorhanden, die auch Dateien aus dem SmplTrek importieren kann.

Affiliate Links Sonicware SmplTrek Kundenbewertung: (6) 499,00€ bei

Für das Filter sind neun unterschiedliche Typen vorhanden und es gibt 26 Effektalgorithmen. Die maximale Polyphonie beträgt 15 Stimmen. Zur Modulation gibt es zwei unterschiedliche Hüllkurven, jeweils mit und ohne veränderbarer „Curve“.

Es sind ein Sequencer mit bis zu 128 Steps pro Pattern und ein Arpeggiator mit acht Spielmodi integriert. Neu ist der 4-Track Looper mit dedizierten Tasten für die Spuren, der auf einfachen Tastendruck Signale von der Soundengine, dem Line-Eingang und dem USB-Audioeingang aufzeichnen und im Overdub-Verfahren schichten kann. Die Looper-Spuren werden auf einer SD-Karte aufgezeichnet.

Das Keyboard wurde verbessert und die 37 Tasten erzeugen nun Velocity.

Sonicware ELZ_1 play ist im jetzigen Stadium ein persönliches Projekt von Yu Endo. Der Synthesizer wird deshalb zunächst nur in einer Auflage von 200 Stück produziert werden. Wenn die Nachfrage groß genug ist, wird der ELZ_1 play in das reguläre Sonicware-Programm aufgenommen.

Darum ist es für den Entwickler eine Unterstützung, wenn Interessenten eine Pre-Order platzieren. Dann besteht auch die Möglichkeit, eine Black Edition zu bestellen, bei der alle Tasten schwarz sind.